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Bakanlıktan vergi ve sigorta borçlarına yapılandırma sinyali

25 Eylül 2020 12:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vergi ve prim borçları yapılandırmasının gündemde olduğunu açıkladı. Salgının başında prim borçları altı ay süreyle ertelenmişti.

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