Bakanlıktan vergi ve sigorta borçlarına yapılandırma sinyali

Salgın önlemleri kapsamında, vergi ve sosyal güvenlik prim ertelemeleri, kredi destekleri benzeri önlemlerin süresi sonbahar aylarında dolacak. Ekonomi çevrelerinde vergi ve sigorta borçları için “yeniden yapılandırma” beklentileri dile getiriliyordu.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kara’nın haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, “Ekim ayı sonuçlarına bakarak karar vereceğiz. (Hazine ve Maliye Bakanlığı) Henüz bir görüşme henüz yapmadık” dedi.

"Ekim sonundaki rakamları görelim"

“Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun farkındayız” diyen Zehra Zümrüt Selçuk, buna karşılık, salgının etkisinden kaynaklı olarak çok yoğun taleplerin kendilerine ulaştığını kaydetti. “Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini bir görelim. Rakamlara bakalım. (Hazine ve Maliye ile) birlikte karar veririz. Henüz daha görüşmedik. Bildiğiniz gibi sigorta primleri ve vergiyle ilgili yeniden yapılandırmaların birlikte olması gerekiyor” diyen Selçuk, “Bu zor bir yıl oldu..” dedi.

Sigorta primleri 6 ay ertelenmişti

Sigorta primlerinin altı ay ertelendiğini, 3 aylık kısmın da normalleşme desteği ile mahsuplaşma imkanı sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, “9 aylık (birikmiş) bir tahsilat.. Pandemiden dolayı bir kısmını almakta zorlanabiliriz. Normalleşmenin rakamlarını, işaretlerini bir görmek lazım. Ekim ayını görmek lazım, okulların da açılmasıyla -hepsi açılmıyor- her şey biraz daha yerine oturmuş olacak. Bunu görmek gerekli” diye konuştu.