Bakanlıktan uyarı: Kapı önünde kurban keseni  'Alo 181’e bildirin

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik bakanlığı gelişi güzel yerlerde ve kapı önlerinde kurban kesenlerin ‘Alo 181’ hattına bildirilmesini istedi. Yasağa uymayanlara 2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu\'nun 20\'nci maddesi uyarınca 203 ila 50 bin 975 TL arasında para cezası kesilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı\'nın yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetler denetlenecek. Veteriner, polis ve zabıtanın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na bağlı oluşturulan ekipler, Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak. Bakanlık, halktan da bu konuda duyarlı olmasını isterken, gelişi güzel yerlerde ve kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin \'Alo 181\' hatlı telefona ihbar edilmesini istedi. Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak, kurban atık ve artıkları belediyeler tarafından toplanacak.

EN AĞIR CEZA 50 BİN TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kesim yapanlara 2 bin 872 sayılı Çevre Kanunu\'nun 20\'nci maddesi uyarınca 203 ile 50 bin 975 TL arasında para cezası kesileceğini bildirerek, şu uyarıda bulundu:

\"Park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 203 TL, konutlarda atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için 1.267 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren işletmelere ise 50.975 TL idari para cezası uygulanacak.\"

KESİM YERLERİNDE BASINÇLI SU BULUNDURMA ZORUNLULUĞU\"

Bakanlığın uyarıları doğrultusunda büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kurbanlık satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici şu önlemleri alacak:

\"Belediyeler, kurban alanlarında, su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru gibi altyapıları hazırlayacak.Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilecek. Kesim yerlerinde tazyikli suyla yıkanma imkanı bulunacak. Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile komisyonların belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilecek.\"

KESİM YERLERİ GÜNLÜK DEZENFEKTE EDİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, kesim sonrası atıkların nasıl muhafaza edileceği ve kesim yerlerinin günlük olarak dezenfekte edileceğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

‘’Kesimden çıkan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulacak. Gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınacak. Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanıp ve daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanecek. Her günün sonunda kesim yerleri dezenfekte edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteyner bulundurulacak. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayıp, kan izi kalmayacak şekilde temizlenerek, kireçlenecek.\"