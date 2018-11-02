T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlıktan Trabzon'daki istismarcıyı serbest bırakan savcı için inceleme izni

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheliyi, 'Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı' iddialarına mu

02 Kasım 2018 18:17

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheliyi, \'Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı\' iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.
HSK 1. Dairesinin teklifi üzerine, iddiaları değerlendiren Kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdulhamit Gül’e sundu. Bakan Gül, inceleme başlatılması ile ilgili ‘olur’ verdi.
HSK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verecek.
ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI
Olay, 29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada eylemini sürdüren şüpheli, yaslandığı bir atölyeye ait işletmenin arka kapısının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yakalanıp, gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Sosyal medyada şüphelinin serbest bırakılmasına büyük tepki gösterilirken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan Mesut T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA ADALET Bakanı Abdulhamit Gül HâkimlerSavcılar Kurulu HSK BaşkanıTrabzondaHSKDairesininKurulHSK Başkanı Abdulhamit GüleBakan GülSERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI OlayEkimOrtahisarCaddeMesutSosyalFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24