Bakanlıktan Trabzon'daki istismarcıyı serbest bırakan savcı için inceleme izni

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon’da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheliyi, \'Önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı\' iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.

HSK 1. Dairesinin teklifi üzerine, iddiaları değerlendiren Kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdulhamit Gül’e sundu. Bakan Gül, inceleme başlatılması ile ilgili ‘olur’ verdi.

HSK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda soruşturma açılmasına gerek olup olmadığına karar verecek.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

Olay, 29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada eylemini sürdüren şüpheli, yaslandığı bir atölyeye ait işletmenin arka kapısının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yakalanıp, gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada şüphelinin serbest bırakılmasına büyük tepki gösterilirken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan Mesut T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



FOTOĞRAFLI