-Bakanlıktan sinemaya destek ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl 58 uzun metrajlı filme toplam 11 milyon 970 bin TL kaynak aktardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın sinema sektörünün güçlendirilmesi amacıyla desteklediği uzun metrajlı filmler belli oldu. Bakanlığın 2011 yılında düzenlediği 2. değerlendirme toplantısında, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Erden Kıral, Safa Önal, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Abdullah Oğuz, Biket İlhan, Serdar Akar, Aydın Sayman, Cemal Şan'ın yapım projeleri destek alırken, Ali Özgentürk, Selim Evci'nin yönetmenlik yaptığı filmler yapım sonrası destek alan projeler içinde yer aldı. -Desteklenen projeler- Kültür ve Turizm Bakanlığının destek sağladığı yapım projeleri şöyle: ''Evliya Çelebi Zaman Zaman İçinde (Yönetmen: Serkan Zelzele), Şarkı Söyleyen Kadınlar (Yönetmen: Reha Erdem), Balık (Yönetmen: Derviş Zaimağaoğlu ), Çanakkale İçinde (Yönetmen: Serdar Akar), Biz Babasız Büyüdük (Yönetmen: Ahmet Çadırcı), Ayaktakiler (Yönetmen: Zeki Demirkubuz), Sevdalinka (Yönetmen: Cemal Şan ), Kuş (Yönetmen: Erden Kıral), Dokunmadan Sev Beni (Yönetmen: Abdullah Oğuz), Doğu-Batı (Yönetmen: Aydın Sayman), Yarım Kalan Mucize (Yönetmen: Biket İlhan), İkimize Bir Dünya (Yönetmen: Sadef Safa Önal)''