Bakanlıktan okullara yoga talimatı: "Farklı amaçlarla din istismar ediliyor"

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun (THİSF) MEB’e, yoga için “farklı mekânlarda, farklı amaçlar güderek dini istismar, ayin, inziva amaçları ile kullanıldığına” ilişkin değerlendirmeler ilettiği ortaya çıktı. Federasyonun, ilgili yazısında, “Yoga branşının yakın gelecekte önlenemez sorunlar yaratmasından endişe edilmektedir” ifadeleri de dikkati çekti. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, “federasyonun uyarılarının” yer aldığı yazıyı bakanlığa bağlı bütün birimlere göndererek yoga denetimi başlattı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre yazıda, yoganın Türkiye’de yıllarca farklı sahalarda, farklı eğitimler veren kişi veya topluluklar tarafından uygulandığı, Spor Genel Müdürlüğü ve federasyona gelen “şifai şikâyetler” nedeniyle, 2013 yılında, THİSF çatısı altında çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Ayrıca federasyonun tüm çabalarına karşın birçok kanunsuz iş yapıldığına ilişkin şikâyetlerin devam ettiği vurgulandı.

"Önlenemez sorunlar yaratmasından endişe edilmektedir"

Yoga alanında MEB’den, federasyonca yetkilendirilmemiş isimlerin etkinlik izni aldığını belirten THİSF, halkın bedensel veya zihinsel sağlığı adına, maddi-manevi mağduriyete uğramadan, özellikle genç-orta yaşlı kişiler dışında, hamilelere, yaşlılara ve çocuklara yönelik çalışmaların fazlalaşması ve denetlenilebilir olmaması nedeniyle “Yoga branşının yakın gelecekte önlenemez sorunlar yaratmasından endişe edilmektedir” denildi.