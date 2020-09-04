T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlıktan liseye yerleşemeyen öğrenciler için açıklama

04 Eylül 2020 09:52

Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları halinde, yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı.

ETİKETLER

milli eğitim bakanlığıliseye yerkeşemeyen öğrencilerboş kontenjan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24