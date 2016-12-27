T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakanlıktan jet onay; Üsküdar sahilinde üç nokta dolduruluyor

3 yerden kazıklama sistemiyle doldurulacak denize 6 seyir terası bir de iskele yapılacak

Fotoğraf: Arşiv

27 Aralık 2016 12:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar Meydan Projesi kapsamında hazırlanan Üsküdar sahiline dolgu planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından jet hızıyla onaylanarak ‘ÇED’ süreci başlatıldı. Projenin tüm ayrıntıları da bakanlığa sunulan dosyada ortaya çıktı. Proje kapsamında denizden toplam 13 bin metrekare alınacak. 3 yerden kazıklama sistemiyle doldurulacak denize 6 seyir terası bir de iskele yapılacak.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; İBB tarafından geçen hafta Üsküdar Meydan Projesi kapsamında Üsküdar sahilinin doldurulmasına ilişkin imar planları hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştu. Proje kapsamında Üsküdar sahili kazıklama sistemiyle doldurularak seyir terası oluşturulacağını duyurmuştuk. İBB, 22 Aralık’ta bakanlığa proje için başvurdu. Bakanlık da projeyi jet hızıyla onaylayarak dün ÇED sürecini başlattı.

Projenin tüm ayrıntıları İBB’nin bakanlığa sunduğu dosyada yer aldı. Buna göre proje kapsamında denizden toplam 13 bin metrekare alınacak. Proje Üsküdar sahil yolu 1., 2. Kısım ve Üsküdar Meydan düzenlemesi olmak üzere üçe bölündü. Üsküdar’ın güneybatı sahilini kapsayan 1. Kısım’da 1 adet iskele ve 2 adet seyir terası yer alıyor. Bunlar 2 buçuk metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde olacak. Üsküdar sahilinin kuzeyini kapsayan 2. Kısım’da da 4 adet seyir terası yer alıyor. Üsküdar Meydan düzenlemesi kapsamında ise denizden yaklaşık 10 bin 750 metrekare alınacak ve meydan düzenlenerek gezi yolları ile yeşil alanlar oluşturulacağı belirtildi. Projenin maliyeti 32 milyon 164 bin 216 TL ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

[Haber görseli]

ETİKETLER

Üsküdarsahildoldurma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24