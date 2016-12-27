Bakanlıktan jet onay; Üsküdar sahilinde üç nokta dolduruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Üsküdar Meydan Projesi kapsamında hazırlanan Üsküdar sahiline dolgu planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından jet hızıyla onaylanarak ‘ÇED’ süreci başlatıldı. Projenin tüm ayrıntıları da bakanlığa sunulan dosyada ortaya çıktı. Proje kapsamında denizden toplam 13 bin metrekare alınacak. 3 yerden kazıklama sistemiyle doldurulacak denize 6 seyir terası bir de iskele yapılacak.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; İBB tarafından geçen hafta Üsküdar Meydan Projesi kapsamında Üsküdar sahilinin doldurulmasına ilişkin imar planları hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştu. Proje kapsamında Üsküdar sahili kazıklama sistemiyle doldurularak seyir terası oluşturulacağını duyurmuştuk. İBB, 22 Aralık’ta bakanlığa proje için başvurdu. Bakanlık da projeyi jet hızıyla onaylayarak dün ÇED sürecini başlattı.

Projenin tüm ayrıntıları İBB’nin bakanlığa sunduğu dosyada yer aldı. Buna göre proje kapsamında denizden toplam 13 bin metrekare alınacak. Proje Üsküdar sahil yolu 1., 2. Kısım ve Üsküdar Meydan düzenlemesi olmak üzere üçe bölündü. Üsküdar’ın güneybatı sahilini kapsayan 1. Kısım’da 1 adet iskele ve 2 adet seyir terası yer alıyor. Bunlar 2 buçuk metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde olacak. Üsküdar sahilinin kuzeyini kapsayan 2. Kısım’da da 4 adet seyir terası yer alıyor. Üsküdar Meydan düzenlemesi kapsamında ise denizden yaklaşık 10 bin 750 metrekare alınacak ve meydan düzenlenerek gezi yolları ile yeşil alanlar oluşturulacağı belirtildi. Projenin maliyeti 32 milyon 164 bin 216 TL ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.