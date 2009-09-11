Bakanlıktan içme sularına izin

Sağlık Bakanlığı, Silivri ve Çatalca ilçeleri ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nden alınan içme suyu örneklerinin analiz sonuçlarına göre, vatandaşların şebeke suyunu içmesinde ve kullanmasında sakınca bulunmadığını bildirdi.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da selden en fazla etkilenen Silivri ve Çatalca ilçeleri ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki izleme noktalarından içme suyu numuneleri alındığı, numunelerin bakteriyolojik analizlerinin ve klor ölçümlerinin yapıldığı, sonuçların günlük olarak değerlendirildiği belirtildi.



Açıklamada, “Analiz sonuçlarına göre, içme suyu klor ve bakteriyolojik yönden uygun olup vatandaşların şebeke suyunu içmesinde ve kullanmasında sakınca bulunmamaktadır. Bakanlığımız sel felaketinin olduğu andan itibaren konuyu titizlikle takip etmekte ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.



