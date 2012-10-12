Bakanlıktan yeni evlilere 'gerdek kitapçığı'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlatılan kitapçıkta çiftlere evlilikte ilk geceye yönelik tavsiyeler yer aldı. İlk gece yaşanacak olan ilişkide kanamanın olmaması, fark edilemeyecek kadar az olması, ya da aşırı kanamanın olması kişinin yaradılışı gereği durumlardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteklediği 'Evlilik Öncesi Eğitim Projesi' hayata geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programında evlenecek çiftlere ilk gece yaşanacak ilişkiyle ilgili önerilerde bulunuldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hazırlatılan kitapçıkta çiftlere 'Seni seviyorum', 'sen benim için önemlisin' gibi ifadeler kullanmaları. Ele ele tutuşmaları, sarılarak film izlemeleri önerildi. "Kadın hasta olduğunda erkeğin çorba yapması veya erkek hasta olduğunda kadının alışverişe gitmesi, faturaları ödemesi gibi özel durumlarda çiftlerin birbirine yardım etmesi önerildi.

Cinsellik için uyarı

"Cinsel ilişki bir vazife anlayışı ile değil her iki tarafın da memnun olacağı şekilde yaşanırsa mutlu evlilik olur" sözlerine yer verilen kitapçıkta "İlk gece yaşanacak olan ilişkide kanamanın olmaması, fark edilemeyecek kadar az olması, ya da aşırı kanama olması kişinin yaradılışı gereği durumlardan biridir" denildi. Çiftlere 'kürtaj'ın sadece anne ya da bebek sağlığı tehlikede olduğu durumlarda tercih edilmesi gerektiği anlatıldı. 'Sezeryen'in ise büyük bir cerrahi girişim olduğu, hayat kurtardığı gibi sağlık sorunları yaratabileceği belirtildi.