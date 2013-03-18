Bakanlıktan 'elektronik sigara' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmak isteyenler arasında son zamanlarda adeta moda haline gelen elektronik sigaraya karşı uyarılarda bulundu. İnternet veya başka kanallarla satılan elektronik sigaraların ruhsatsız olduğu, bu cihazların birçok ülkede yasaklandığı belirtildi.



Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de bugüne kadar ''elektronik sigara'' adıyla ithalat izni alan veya ruhsatlandıran ürün bulunmuyor.

Bu ürünler, ülkeye kaçak yollarla sokulduğu için de içeriği denetlenemiyor. Ancak güvenlik güçlerince ele geçirilen ürünlerden elde edilen bulgulara göre, bu cihazların insan sağlığını son derece olumsuz etkileyebileceği hatta ölüme yol açabileceği belirtildi.



ABD yıllar önce uyarmıştı



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin ilaç ve gıda otoritesi ''Food and Drug Administration'' (FDA) tarafından bundan 4 yıl önce elektronik sigarayla ilgili uyarı yaptığı hatırlattı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, FDA'nın 2 firmaya ait 18 çeşit elektronik sigara kartuşu üzerinde yaptığı incelemede, örneklerin yarısının kanserojen olduğu bilinen ve tütünde de yer alan nitrosamine içerdiği belirlenirken, yüzde 1 oranında insanlar için toksik olduğu bilinen dietilen glikol saptandı.

Çoğu örnekte ise tütünde de yer alan ve insan sağlığına zararlı olduğu daha önce ispatlanan anabasine, myosmine ve beta nikotryine tespit edildi, nikotin içermediği belirtilen örneklerin tümünde düşük seviyede de olsa nikotin bulundu.

FDA'nın bu araştırmalar doğrultusunda, elektronik sigaraların gösterildiği gibi masum olmadığı ve bu konuda yapılan sağlık uyarılarının yetersiz olduğunu raporladığına dikkat çekildi.

Kanada Sağlık Ajansı'nın da 2009'da elektronik sigaraların nikotin zehirlenmesine yol açma veya nikotin bağımlılığını tetikleme gibi olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ise elektronik sigaraların, toksisite çalışmaları da dahil yeterli çalışma yapılana kadar ''sigara bırakma tedavisi'' olarak kabul edilemeyeceğini vurguladığı ifade edildi.

Birçok ülkede tıbbi cihaz olarak satışı ruhsata bağlı olan elektronik sigaranın Brezilya, Tayland, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde satışı yasak.