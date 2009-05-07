Bakanlıktan e-okul uyarısı

Okullardan gelen öğrenci bilgileri düzeltme istemine bakanlık uyarıda bulunarak İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre hareket edilmesi istendi.



Bilindiği üzere e-okul sistemine dönemler halinde bilgi girişleri yapılmakta ve dönem sona erdikten bir süre sonra sistem kapatılmaktadır.



Dönem içinde ise çeşitli aşamalardan oluşan bir kontrol sistemi ile öğrenci bilgileri girilmekte ve düzeltilebilmektedir. Buna rağmen okullarımızdan hâlâ düzeltme talepleri gelmektedir.” Açıklamalarında bulunularak



Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 33, 40 ve 41'inci maddeleri doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini istendi.

