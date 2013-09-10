Bakanlıktan ÇED raporuna şeklen tamam kararı

Mersin’de yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin, iade edilen Çevresel Etki Değerlendirme raporuna “formata uygundur” görüşü çıktı.ÇED Genel Müdürlüğü, 3 bin sayfalık raporu onaylayarak incelenmesi için 58 kuruma gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akkuyu NGS AŞ’nin 22 Ağustos’ta tamamladığı ÇED raporunun ilk incelemesini olumlu buldu. 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye’nin en büyük projesi sayılan Akkuyu’nun “formata uygunluğu”na bakıldı. Daha önce inşaat aşamasıyla ilgili eksiklikler bulunan rapor için bu defa “şeklen tamam” görüşü veren bakanlık, raporu ilgili kurumlara gönderdi.

hurriyet.com.tr'de yeralana habere göre detaylı raporu incelemek üzere ekim ayına kadar toplanmayı planladıklarını söyleyen ÇED Genel Müdürü Çağatay Dikmen, “ÇED raporu, pek çok konuda detaylı bilgiler içeriyor. Bu açıdan titizlikle inceliyoruz. İlk raporda bazı eksiklikler olduğu için komisyona bile göndermeden iade etmiştik. Şirket, rapordaki şekil yönünden eksiklikleri tamamlamış. Şimdi ekim ayına kadar toplanarak kurumlardan gelen görüşleri değerlendireceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda şirkete raporla ilgili tespitleri ileteceğiz” dedi.

Bakanlık 17 Temmuz’da iade edilen raporda “şekil ve içerik bakımından” eksiklikler olduğunu tespit edip raporun geliştirilmesini istemişti.Bakanlıktan “ÇED olumlu” görüşü çıkması halinde, 4 üniteden oluşacak Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu’da inşaata başlanacak. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 6’sını karşılaması beklenen santral için yürütülen çalışmalar kapsamında ÇED başvuru dosyası 2 Aralık 2011’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştu. ÇED Raporu Özel Formatı ise Mayıs 2012’de verilmişti.

İnşaat personelinin ortalama aylık maaşının 1500 dolar

Akkuyu Nükleer Santralinin yüksek inşaat döneminde 12 bin 500 kişi istihdam edilecek. Bunun yüzde 70'ine karşılık gelen 8 bin 800 kişi yerli işgücü olacak. Bunlardan yaklaşık 5 bin 600 kadarı yerel iş gücü pazarından, 3 bin 200'ü diğer bölgelerinden temin edilecek. İşletme aşamasında ise yaklaşık 4 bin işletme personelinin istihdamı söz konusu olacak.

Doğrudan yaratılan iş imkanlarının ekonomide ikincil gelişmelere neden olacağından hareketle bölge ve ülkede toplam 15 bin civarında iş pozisyonu yaratılması bekleniyor.

Akkuyu NGS inşaat personelinin ortalama aylık maaşının 1500 dolar civarında olacağını tahmin ediliyor. İnşaatın en yoğun olduğu dönemde 12 bin 500 kişi çalışacağı hesabı ile iş gücü geliri üzerindeki etkinin yaklaşık 225 milyon dolar olacağı hesaplanıyor.

Santralin işletme personelinin ortalama aylık maaşının ise 3 bin dolar civarında olacağı öngörülüyor. Bu varsayım, işletme süresince çalışacak yaklaşık 4 bin kişilik personelin Türkiye 'de çalışanlardan oluşacağı ve büyük kısmının ülkede harcanacağı varsayıldığında 144 milyon dolar üzerinde doğrudan yıllık iş gücü geliri yaratılması planlanıyor