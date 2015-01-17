Bakanlık'tan 'bileklik' uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, çocukların bileklik yapmak için kullandıkları renkli lastiklerin 20'sinde sağlığa zararlı madde tespit etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda basında sıkça yer alan, çocukların bileklik yapmak için kullandıkları renkli lastiklerin kanserojen madde içerdiği yönündeki haberler ihbar kabul edildi.

İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri ilk aşamada beş ayrı firmanın 554 ürününü denetledi.

Numune alınarak teste gönderilen ürünlere, fitalat ve ağır metal testleri uygulanması sonucunda, 20 üründe fitalat maddesi tespit edildi.

Açıklamada, sağlığa zararlı fitalat tespit edilen ürünlerle ilgili gerekli idari işlemlerin yapılacağı ve söz konusu ürünlere ilişkin denetimlere ilerleyen günlerde devam edileceği kaydedildi. (AA)