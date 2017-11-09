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Ekonomi

Bakanlık'tan besiciye destek: Düve alımına hibe verilecek

"Et ve Süt Kurumu, etin yerli üreticiden alış fiyatını 25 liraya yükseltti"

09 Kasım 2017 18:00

Ucuz et için harekete geçen bakanlık, üreticiyi desteklemek için de düğmeye bastı. Et ve Süt Kurumu, etin yerli üreticiden alış fiyatını 25 liraya yükseltti. Özellikle 30 ilde et üretimine yönelik düve alımına yüzde 30 hibe vermeyi planlayan Bakanlık, buzağı desteklemesi için 200-750 liralık ödeme öngörürken, damızlık hayvan üretim merkezlerinin sayısını da arttırmayı hedefliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Vatandaşın ucuz et yemesi için önemli bir proje başlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üreticiyi de korumak için ikinci bir adım attı. Üreticinin mağdur olmaması için ucuz et projesinin ikinci aşamasını devreye sokan Et ve Süt Kurumu (ESK) etin, yerli üreticiden alış fiyatını 25 liraya yükseltti. ESK 25 liradan alım fiyatı için canlı hayvanda yüzde 57 randıman şartı koydu.

Düve alımına yüzde 30 hibe

Bakanlık, önümüzdeki dönemde yerli besi yapan işletmeleri desteklemek için de çalışma başlattı. Hayvanların erkenden kesilmemesi için tedbirler alınacağı belirtildi. Özellikle 30 ilde et üretimine yönelik düve alımına yüzde 30 hibe verilecek. Bakanlık buzağı desteklemesi için 200-750 liralık ödeme öngörürken, damızlık hayvan üretim merkezlerinin sayısı da artırılacak. Ayrıca 40 ilde koç-teke üretim merkezi faaliyete geçirilecek. Bakanlık, yerli üreticiyi korumak için kesimlik hayvanda et verimliliğine de bakacak. ESK bir hayvanın toplam ağırlığının yüzde 57'si kadar asgari karkas et sağlaması halinde 25 liradan alım yapacak. Bu uygulama besicilerin hayvanlarını sağlıklı bir şekilde besleyerek, bölgelere uygun 'etçi ırklar' yetiştirmesini teşvik edecek. 

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