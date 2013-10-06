Bakanlıktan 'aile avukatı' projesi

Adalet ve Hukuk Derneği koordinatörlüğünde yürütülen ‘Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği’ projesi kapsamında kurulacak merkezde çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli gibi sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek, ekonomik ve sosyal hayata katılmalarının artırılması ve yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmaları için çalışmalar yapılacak.

'Pozitif ayrımcılığa karşıyız, çözüm ailededir'

Ülkedeki pozitif ayrımcılığa karşı olduklarını belirten Adalet ve Yönetim Kurulu Derneği Başkanı Süleyman Taşbaş, "Bireylerin mutluluğu ailenin mutluluğudur, aile mutlu olursa ülkemizde mutlu olur. Biz bu çalışmayı önemsiyoruz ve gereken olanakları kullanarak aile içi şiddetin önüne geçmek istiyoruz" dedi. ‘Benimle benim için oku anne’ projesi kapsamında 80 okulda 9 ayda 72 bin kitap okutulduğundan bahseden Taşbaş, şimdiye kadar birçok projeye imza attık ve başarılar elde ettik aile avukatlığı projesini de yeni hayata geçiriyoruz. İstismara uğrayan bireylerin sorunlarına çözüm aramak bizim işimiz, problem varsa orada çözüm vardır, diyerek kadına ve aileye olan önemi anlattı.

Sevtap Tatlıdil'in Radikal'de yer alan haberine göre merkezde bu amaçla istismara uğrayan kadınlara ve çocuklara yönelik olarak hukuki eğitim hizmeti verilecek. Başvuranlara ücretsiz olarak verilecek bu hizmetlerle istismara uğrayan kadın ve çocukların hakları konusunda bilinçlendirilmesi, bu kişilere hukuki bilgilendirme yapılmasının yanı sıra yasal mercilere ulaşmaları konusunda da destek verilmesi amaçlanıyor.

Adalet ve Hukuk Koordinatörlüğünde yürütülen konferansa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de katıldı. Şahin, "Bilgi güçtür, iktidardır. Bilgi ruhunu yakalayabilmemiz için çalışmalara devam etmeliyiz" dedi. Hedefinin ileri demokrasi olduğunu belirten Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerle iş birliği yapılmalı, beşeri sermayeyi güçlendirmemiz gerekiyor. Kadın, yaşlı, engelli, çocuk haklarını hukukunu koruyan bir anlayış getirdik. Politika ve strateji üretmeye devam edeceğiz"