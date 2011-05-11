-BAKANLIKTAN "MAİL" YALANLAMASI ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Hayati Yazıcı'nın sorumlu bulunduğu Devlet Bakanlığından yapılan açıklamada, Yazıcı'nın adı ve soyadı kullanılarak bir kişinin üniversiteye yerleştirilmesiyle ilgili demir.ali.tr@gmail.com adresine elektronik posta gönderildiği bilgisine ulaşıldığı belirtilerek, Yazıcı'nın dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''üniversite yerleştirmeleriyle'' ilgili sözleri ve siyasi kulislerde Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın ismi zikredilerek konuşulan iddialar çerçevesinde bir açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. 26 Ekim 2010'da hayatiyaziciankara@hotmail.com adlı e-posta adresinden demir.ali.tr@gmail.com adlı e-posta adresine, Yazıcı'nın, ad ve soyadı da kullanılarak ''bir kişinin üniversiteye yerleştirilmesiyle'' ilgili bir talep içeren elektronik postanın gönderildiği bilgisine ulaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sayın Yazıcı'ya ait veya Yazıcı tarafından kullanılan bu isimli bir e-posta adresi bulunmamaktadır. Sayın Yazıcı'nın isim ve soy isminin kullanıldığı bu e-posta adresinin ve gönderilen e-mail'in kötü niyetle ve Sayın Bakanı kamuoyu önünde zor duruma düşürmek, karalamak ve belirli siyasi emellere alet etmek maksadıyla kurgulandığı/hazırlandığı ve yukarıda belirtilen adrese gönderildiği açıktır. Ortada kurgulanmış, üzerinde çalışılmış bir 'proje' vardır, sayın Yazıcı da bu kurguya alet edilmek istenmekte, birileri bunun üzerinden siyasi amaçlar gütmektedir. Yazıcı'nın böyle bir e-mail gönderdiği, yeğeni için yerleştirme istediği yönündeki haber, yorum ve kulisler külliyen gerçek dışıdır. Sayın Bakan böyle bir talepte bulunmamıştır; herhangi bir yolla da olsa, böyle bir talepte bulunmayı dahi aklının ucundan geçirmeyecek kadar devlet işleyişini bilen bir kişidir. Sayın Bakan'ın yeğeni de bulunmamaktadır.'' Yazıcı'nın, bu yönde bir bilginin kendisine ulaşmasının hemen ardından 10 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Sayın Bakan'ın avukatı aracılığıyla yapılan suç duyurusunda, 'Savcılığınızca yapılacak tahkikat neticesinde, bahse konu e-posta adresini kullanan gerçek bir kişinin olup olmadığı, yoksa müvekkilimin ismini kullanarak şikayete konu e-postayı gönderen şüpheli veya şüphelilerin tespitiyle Türk Ceza Kanunu'nun eylemlerine uyan maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep ediyoruz' denilmiştir. Yazıcı'nın, konunun takipçisi olacağının, siyasi amaçlarla kullanıldığı açık olan bu sahtekarlığı açığa çıkarmak için hukuksal bütün yolları kullanacağının bilinmesini isteriz.''