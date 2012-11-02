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Sağlık

Bakanlık bir ağrı kesici ve bir depresyon ilacı için yeşil reçete istedi!

Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı amaç dışı kullanımı engellmek için yaptığını dile getirdi

02 Kasım 2012 19:48

Sağlık Bakanlığı, ağrı kesici olarak kullanılan  'Cadefon 50/50 mg. Efervesan Tablet' ve depresyon tedavisinde kullanımıyla bilinen  'Stablon 12.5 mg. Kaplı Tablet' isimli ilaçların yeşil reçete kapsamına alınması kararını verdğini bildirdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu tarafından yayınlanan, 81 ilin valiliklerine ve ilgili sağlık kuruluşlarına gönderdikleri genelge kapsamında, Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan ’Codefen 50/50 mg Efervesan Tablet’ adlı ilacın 'Kodein Fosfat' adlı kontrole tabi maddeyi içermesinden dolayı 'Yeşil Reçete' ile verilecek ilaçlar kapsamına alındığını bildirdi. Söz konusu ilaç için artık 'Yeşil Reçete' karşılığında verilmesi, ilaç depoları ve eczanelerin stok ve tüketimlerini psikotrop defterine işlemesi gerektiği belirtildi.


Amaç dışı kullanımı engellemek için


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan diğer bir genelgede ise, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. adına ruhsatlı olan 'Stablon 12.5 mg. Kaplı Tablet' adlı ilacın, amaç dışı kullanıldığı yönünde kuruma çok sayıda şikayet gelmesinden dolayı, kontrollü tüketim sağlanmak amaçlı yeşil reçete kapsamına alındığı duyuruldu.

Yeşil Reçete kapsamına alınan Codafen 50/50 mg. Efervesan Tablet, orta ve şiddetli ağrıların giderilmesinde, öksürük kesici olarak ve romatizmal iltihap tedavisinde, Stablon 12.5 mg. tablet ise hafif, orta ve ciddi derecede depresyon tedavisinde kullanıldığı ifade edildi.

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