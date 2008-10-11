Bakanlıkta nezaket terfisi

Bürokrasideki ‘’Nezaket kurallarını’’ kaleme alan Niğde Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yaşar, Bakanlık Müşavirliğine terfi etti. Yaşar, bacak bacak üzerine atmadan ceket iliklemeye kadar bürokrasinin nezaket kurallarını yazmıştı.



MEB Müşavirliği’ne atanan Halil İbrahim Yaşar, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde okullarda duyurulması için İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine 30 maddelik “Protokol ve Nezaket Kuralları” adı altında bir yazı göndermişti. Yaşar, bu yazısı ile tartışma yaratmıştı. Yaşar, kuralları şöyle kaleme almıştı:



-Gün ve saat belirtilerek yapılan resmi veya yarı resmi tüm toplantılarda memur, amirinden önce toplantı mahallinde yer alır.



-Üst, toplantıya girdikten sonra astlar ayağa kalkarlar. Üst, astın makamına geldiği zaman makam koltuğuna oturması için ast üste teklifte bulunur. Oturmaması halinde ast da, makam koltuğuna oturmadan yanında bir yere oturur.



-Odalara kapı vurularak girilir. Bu yerlerde el kol hareketleriyle konuşulmaz. Amirin odasında sigara içilmez ve bacak bacak üstüne atılmaz. Amirin konu bitiminde, “memnun oldum, teşekkür ederim” şeklindeki beyanı, memurun odadan ayrılıp gitmesini istediği anlamına gelmektedir.



-Amir ve kurum görevlisi, düzeyi ne olursa olsun, toplantılarda mevkiine uygun yere oturur. Toplantılara girerken faaliyetini türüne göre kılık kıyafetine dikkat eder.



-Çalışanlar, makamına gelen amirlerine ve ayarındaki görevlilere, çay, kahve gibi ikramları bizzat kendisi sunar. Üst ile astların el sıkışması icap ettiğinde ast elini önce uzatmaz. Üst el sıkışmak isterse uzatır.



-Astlar, üstlerin makam odasına girerken ceketlerinin düğmelerini ilikler ve kapıyı vurur. “Efendim, izin verirseniz bir konuyu arz edeceğim” diyerek söze başlanır.



BAYRAM SORUŞTURMASI



Bakanlıkta dikkat çeken bir başka atama ise Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı’na yapıldı. Daha önce Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkan Vekili olan İsmail Toksöz bu göreve getirildi. Toksöz, geçen yıl Şeker Bayramı’nda bayramlaşma törenine katılmayan personel için soruşturma açtırmıştı. Toksöz, törene katılmayan personele gönderdiği “Gizli” ibareli yazı ile savunma istemişti.



Bu arada Danıştay tarafından “kadrolaştığı” gerekçesiyle yargılanması istenen Hikmet Orman da vekaleten sürdürdüğü Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na asaleten atandı. Orman’ın adı bir süre önce de oğlu Sedat Orman’ı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne (EĞİTEK) bağlı bölümlerden sorumlu müdür yardımcılığına sınavsız atamasıyla gündeme gelmişti.







