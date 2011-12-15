-Bakanlıkların bütçeleri kabul edildi TBMM (A.A) - 15.12.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınları ile mücadelede Akdeniz ülkeleri içinde en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının bütçesine ilişkin söz alan Veysel Eroğlu, bütün dünyada orman alanları azalırken Türkiye'de orman alanları ve odun servetinin arttığını söyledi. Eroğlu, geçmiş yıllarda 20.2 milyon hektar olan orman varlığının 21.6 milyon hektara, odun servetinin 936 milyon metreküpten 1.4 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi. Türkiye'nin ağaçlandırmada konusunda dünyada üçüncülüğe yükseldiğini belirten Eroğlu, 1 Ocak 2008 yılı itibariyle ağaçlandırma ve erozyon kontrol seferberliğinin başlatıldığını, 2012 yılı sonuna kadar 2.3 milyon hektar alanda çalışma yapılmasını planlandığını kaydetti. Ağaçlandırma çalışmalarında her yıl için hedef belirlediklerini anlatan Eroğlu, ''2008 yılında 420 bin hektar alanda çalışma yapmayı hedefledik. O yılı 463 bin hektar alanla tamamladık. 2009 yılında rekora imza attık ve 500 bin hektar alanı aştık. 2010 yılında da 483 bin hektarla yılı tamamladık. Bu yıl 480 bin hektara yaklaşacağız. Yaklaşık 1 milyon 900 bin hektarlık alanda çalışma yapıldı. Önümüzdeki yıl sonunda bu hedefi de aşacağız. Fidan üretimimiz 460 milyona ulaştı'' diye konuştu. Bütün milletvekilleri için Atatürk Orman Çiftliğinde fidan diktiklerini belirten ve hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, ''Artık, 'Ankara'da dikili ağacım yoktur' diyemezsiniz'' dedi. Orman köylülerine yönelik hizmetlerini anlatan Eroğlu, onların geçim seviyelerini artırmak için odun dışı ürünlerde hamle yaptıklarını söyledi. Eroğlu, defne, ada çayı, kekik gibi bir takım ürünlerde orman köylüsüne büyük imkan sağladıklarını, geçen yıl 120 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Önümüzdeki yıllar için bu konuda eylem planı hazırladıklarını anlatan Eroğlu, 2015 yılında ihracatta 1 milyar doları aşmayı düşündüklerini bildirdi. Bakan Eroğlu, 101 kent ormanı, 102 bal ormanı kurduklarını belirterek, ''Arıcılara ormanlarımızı açtık. Korunmuş alanlarda kestane, çam balı üretecekler. Orman köylümüze toplamda 1 milyar liranın üzerinde destek sağladık'' dedi. Kadastro çalışmalarının da devam ettiğini belirten Eroğlu, 2B konusuyla ilgili olarak 18 milyon hektar alandaki çalışmaların tamamlandığını, kangren haline gelen bu sorunu tamamen çözeceklerini söyledi. -''KKTC'ye su götüreceğiz''- Orman yangınları ile mücadelede Akdeniz ülkeleri içinde en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Eroğlu, ''2011 yılında 1848 yangın çıktı, 3 bin 500 hektar alan zarar gördü. Avrupa ülkelerinde yanan alanlar bizim 10 ile 20 katımız kadar. Bunu aynı zamanda yüksek teknolojiye de borçluyuz. Ben odamdan, ormanlık alandaki yangına müdahale etmek üzere havalanan uçağın koordinatı ve hızını görebiliyorum. Bunun yanında helikopterlerin daha hızlı şekilde su alabilmeleri için 1500 havuz inşa ettik'' diye konuştu. Ergene Nehri'ndeki kirliliğe değinen Eroğlu, buradaki belediyelerin su arıtma tesislerinin olmadığını, tamamen belediyelerin mükellefiyetindeki bu konuyu DSİ'inin çözmesi yönünde formül bulduklarını ve eylem planı hazırladıklarını ifade etti. Eroğlu, yılda 112 milyar metreküp kullanılabilir su bulunduğunu, bunun 32 milyar metreküpünün sulamada, 7 milyar metreküpünün içme ve kullanmada, 5 milyar metreküpünün sanayide kullanıldığını söyledi. Enerji konusuna da değinen Bakan Eroğlu, 290 HES'ten yılda 61 milyar kilovat saat elektrik üretildiğini bildirdi. Bu konuda özel sektörü de devreye soktuklarını anlatan Eroğlu, ''Bu, gurur duyacağımız bir husustur. 4 HES'e müracaatları var. Toplam 30 bin megavat elektrik verilecek. Bunlar temiz, yenilenebilir enerji. İçme suyunda ise destan yazdık. Her yere su vermek boynumuzun borcudur. KKTC bizden su istedi, ona da başladık. Denizde 80 kilometre mesafeden, dünyada ilk defa kullanılan bir teknoloji ile deniz seviyesinden 250 metre aşağıdan KKTC'ye de su vereceğiz'' diye konuştu. Genel Kurulda Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, bugün saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.