“Bakanlıklara zincir ve asma kilit alın talimatı verildi” iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaret etmek istediği TÜİK’e alınmaması, ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na girmemesi için kapıların zincirlenmesi gündem oldu. Bu iki olay henüz gündemdeyken bakanlıklara zincir ve asma kilit almaları yönünde talimat gittiği iddia ediliyor.

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, 15 Ekim 2021’de ilk olarak Merkez Bankası’na gitti ve Başkan Şahap Kavcıoğlu ile 1.5 saat görüştü. TÜİK’in kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladığı gün de kurumu ziyaret etmek istedi. Randevu isteği reddedilen Kılıçdaroğlu, kurumun binasına gittiyse de içeri alınmadı. CHP Genel Başkanı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişinin “yüksek puan almasına karşın mülakat puanı gerekçe gösterilerek” elenmesi üzerine, bu kez de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep etti. Ne var ki ondan da yanıt alamadı. Bunun üzerine bakanlığa giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadığı gibi, demir kapılar kapatılarak zincir ve asma kilit takıldı.

TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na Kılıçdaroğlu’nun alınmaması ve kapılara kilit vurulması sonrası, iktidar kanadında Kılıçdaroğlu’nun diğer bakanlıkları ve kurumları ziyaret etmek istemesi karşısında nasıl önlem alınacağı tartışılmaya başlandı. Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, bu doğrultuda bakanlıkların ilgili birimlerine asma kilit ve zincir alınması yönünde talimat verildi.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerine zincirli-asma kilitli önlemler, rektörleri de tedirgin etti. Adını açıklamayan bir rektör, “Randevu ve ziyaretler sonrası rahatsız olduk. Acaba kampus ve rektörlüğe gelmek isterse randevu verecek miyiz vermeyecek miyiz diye düşünüyoruz” dedi.