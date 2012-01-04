-Bakanlıklara atama ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığına Ahmet Tüzemen getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Denetim Hizmetleri Başkanlığına bakanlık müşaviri Mustafa Hacı Eminoğlu atandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri İsmail Ceritli'nin atanması uygun görüldü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Genel Müdürlüğüne de İsmail Güneş'in atanması gerçekleştirildi.