Bakanlıklar, dernek ve vakıflara 840 milyon TL para aktardı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Faaliyet Raporu'nda çok sayıda bakanlığın, "dernek ve vakıflara yardım" adı altında 2019'da 840 milyon lira aktardığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in sorusuna sadece Sağlık Bakanlığı yanıt verdi ve Yeşilay ile Kızılay'a para aktardığını açıkladı. MEB ise 428.5 milyon lira aktardığı dernek ve vakıf isimlerini vermedi. Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da soruyu yanıtsız bıraktı.

"Atanmayan öğretmenlerin hakkını hangi dernekler yiyor?"

“Sermaye transferi” başlığı altında dernek ve vakıflara Kültür ve Turizm Bakanlığı 83.5 milyon lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı da 7.2 milyon lira para aktardı. Keven, dernek ve vakıflara 428.5 milyon lira aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek, “83 milyonun, atanmayan öğretmenlerin hakkını hangi dernekler yiyor?” diye sordu.

Bakanlıkların ve kurumların aktardığı para:

Milli Eğitim Bakanlığı: 428.5 milyon TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 129 milyon TL

Sağlık Bakanlığı: 111.3 milyon TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 81 milyon TL

Diyanet İşleri Başkanlığı: 29.3 milyon TL

İçişleri Bakanlığı: 27 milyon TL

Dışişleri Bakanlığı: 10.3 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı: 7.5 milyon TL