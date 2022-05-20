Bakanlık yetkilisi: Atatürk Havalimanı'nın yıkılması ile 10-12 milyar Euro devlet zararı oldu

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nda yetkililer ile Atatürk Havalimanı’na ilişkin yaptığı görüşmesini aktarmaya devam etti. Yetkililer, “Atatürk havalimanının yıkılması ile ortaya çıkan devlet zararı ne kadar?” sorusuna “Bu yok edişin devlete maliyeti en az 10 - 12 milyar eurodur. 10-12 milyar dolarlık değeri yok etmek çok acı ve çok yanlıştır" yanıtını verdi.

Orhan Uğuroğlu'nun köşesinde aktardığı röportajın ilgili kısmı şöyle:

- Soru: Atatürk havalimanının yıkılması ile ortaya çıkan devlet zararı ne kadar?

Yanıt: "Çiğdem Toker'in yazısını okuduk. O yazıda bazı bilgiler eksik. Kaynak kimdir bilmiyoruz tabi. Atatürk havalimanının yıkılması maliyeti 2 milyar dolar zarara yol açacak denilmiş...

Nedir ki 2 milyar dolar?

Oradaki trijenerasyon sistemini 2005 yılında devreye verdiğimizde havalimanı bırakın kendi kullandığı enerjisini dışarıya dahi enerji satıyordu.

Atatürk havalimanı kesinlikle korunmalıydı. Orada pistin biri kırıldı. Bir tane pisti koruyor kolluyorlar. Özel bir VİP terminal binası yaptık. Sayın cumhurbaşkanı uçuşlarını oradan yapıyor.

Orada yabancı konuklar köşkümüz vardı. Bakım onarım hangarları var. Yani bir pist deyip geçmeyin.

Pistin altında kablolar, aydınlatmalar… onları söktüğünüz zaman nerede nasıl kullanabilirsiniz?

Uçakların yaklaşma hizmetleri hala Atatürk Havalimanı'nda yani İGA'ya taşınmadı… Radarlarımız hala orada. Yaklaşma kontrollerimiz orada. Havacılık sadece uçak indi kalktı yolcu terminalden geçti değildir.

Şu anda Atatürk Havalimanı'nda bir pist kalacak.

3 pistti. Bir tanesi kırıldı diğeri de millet bahçesi diye şimdi gidecek. O kadar müthiş bir havalimanıydı ki orası.

Mevcut bakanımız belediye kökenli...

Yani havacılığı ne kadar tanıyor ne kadar biliyor?

'Atatürk Havalimanı hikâyesi kapandı' diyor.

O kadar içimiz sızladı ki... Ne diye kapatıyorsun kolay mı yapıldı? Bu ülkenin havacılığının tarihi orası...

Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz bu yok edişin devlete ve millete maliyeti en az 10 - 12 milyar eurodur.

Araştırılması gereken şudur; pist ve etrafındaki milyarlarca lira değerindeki hurda bakır kablo, hurda demirin hesabı yapıldı mı?

10-12 milyar dolarlık değeri yıkmak, yok etmek çok acı ve çok yanlıştır."

Röportajın tamamını okumak için tıklayın

TIKLAYIN - Atatürk Havalimanı yıkımına bakanlık yetkilisinden tepki: Havacılık önemli bir merkezini kaybetti, arkadaşlarımızla gözyaşlarımızı tutamadık