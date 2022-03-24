Bakanlık "uygun değil" dedi, şehir hastanesi inşaatı için şirket dereden çakıl almaya devam etti

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kentte yapımına başlanan şehir hastanesinde kullanılmak üzere şirketin Melet ırmağından kaçak çakıl çıkardığını tespit ederek, İçişleri Bakanlığına konuyla ilgili önerge verdi. Bakanlıktan gelen cevapta, ırmaktan kum ve çakıl alınmasının uygun olmadığı belirtildi. Ancak Adıgüzel, cevap yazısından bir gün sonra dere yatağından çakıl çıkarılmaya devam edildiğini ortaya çıkardı.

Kente yapımı devam eden 900 yataklı şehir hastanesi inşaatında kullanılmak üzere şirket tarafından Melet ırmağı yatağından çakıl çıkarıldığı ve valilik ve büyükşehir belediyesinin de göz yumduğunu geçtiğimiz aylarda tespit ederek, İçişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili soru önergesi verdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, İsmail Akduman'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen cevabı yazıda, ırmaktan “kum, çakıl alımı talebinin uygun olmadığı” belirtilerek durumun şirkete bildirildiği ifade edildi.

Bakanlık yazısına rağmen çalışmalar devam ediyor

Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Melet ırmağını korumakla hükümlü kamu kurumlarının, ırmağın üstüne 14 HES yapılmasına izin verdiğini ve AKP’li belediyenin de denize döküldüğü bölgede dolgu çalışması yaptığını dile getirdi.

Adıgüzel, ırmak yatağından izinsiz çakıl çıkarılmaya devam edildiğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz aylarda dere yatağını koruması gereken valilik ve belediye tarafından izinsiz çakıl çıkarıldığını tespit etmiştik. Bunu bir önerge ile İçişleri Bakanlığı’na sorduk. Süleyman Soylu imzasıyla gelen cevapta, melet dere yatağı çakıl çıkarmaya uygun değil, uygun görülmemiştir. Bu karara rağmen hala orada çakıl çıkarılıyor. Ve buradan çıkarılan çakılı şehir hastanesi yapan firmaya peşkeş çekiyorlar. Şehir hastanesinin parası ödendi. Çakıl da dahil. Siz üste bir de bedava çakıl veriyorsunuz. Bu karardan sonra ne diyeceksiniz? Meletin doğduğu topraklara 14 HES yaptılar, 20 civarında olacağı söyleniyor. Bütün dere yatağından izinsiz çakıl çıkarımı ve Melet’in denize kavuştuğu alanda da ağzını kapatıyorsunuz” diye konuştu.