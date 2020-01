Bakanlık, ürünlerinde taklitçilik yapan gıda firmalarını açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptıkları tespit edilen 43 firma ile 52 parti ürünün adını internet sitesinde açıkladı

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, süt ürünleri üretimi yapan 14 firmanın 16 parti ürününde, et ürünleri üreten 12 firmanın 13 parti ürününde, takviye edici gıdalar ve kahve üreten 9 firmanın 9 parti ürününde, bal üreten 6 firmanın 10 parti ürününde, bitkisel yağ üreten 1 firmanın 3 parti ürününde, bulgur üreten 1 firmanın 1 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Bakanlığın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı bildirildi.

Ayrıca, Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince, laboratuvar sonucuyla taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan liste şöyle:

BAL

Firma Adı: Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda İnşaat San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler / İSTANBUL

Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Elektrik İletkenliği)

Marka ve Son Tüketim Tarihi Balderesi STT: Mart 2014

Parti/ Seri No: 01

Firma Adı: Bölükoğlu Arı ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Bergama / İZMİR

Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bölükoğlu STT: 18.04.2013

Parti/ Seri No: 54

Firma Adı: Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kazan / ANKARA

Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Maxitat STT: 12.2013

Parti/ Seri No: 12.06

Firma Adı: Emin Gıda İnş. Oto İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Sarayköy /ANKARA

Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: 22.03.2015

Parti/ Seri No: 079

Firma Adı: Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti. Şabanözü / ÇANKIRI

Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Balkaymak STT: 21.12.2014

Parti/ Seri No: 21126

Firma Adı: Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti. Şabanözü / ÇANKIRI

Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Abalı STT: 24.06.2015

Parti/ Seri No: 14

Firma Adı: 06 Ekim Gıda ve İht. Mad. İml. İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Ostim / ANKARA

Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Damla Bacı STT: 02.2016

Parti/ Seri No: 04

BİTKİSEL YAĞLAR

Firma Adı: Efekent Otomotiv Tarım Gıda Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. /AYDIN

Ürün Adı: Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma,yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), sterol kompozisyonu)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Altınyudum

Parti/ Seri No: 05

Firma Adı: Efekent Otomotiv Tarım Gıda Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. /AYDIN

Ürün Adı: Riviera Zeytinyağı ( UV'de özgül soğurma, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Altınyudum

Parti/ Seri No: 02

Firma Adı: Efekent Otomotiv Tarım Gıda Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. /AYDIN

Ürün Adı: Riviera Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Altınyudum

Parti/ Seri No: 01

ET ÜRÜNLERİ

Firma Adı: Şule Et ve Tavuk (İmdat İNDERE) Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi, Maltepe / İSTANBUL

Ürün Adı: Fermente Sucuk (Kanatlı eti tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi:

Parti/ Seri No: 08.07.2013

Firma Adı: Elif Ocakbaşı Gıda ve Et Ürün. İnş. Taa. Tic. Ltd. Şti., Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Ürün Adı: Fermente Sucuk (Sakadat ve yabancı doku tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Büyükkarış tıran Elif

Parti/ Seri No: 09.06.2013

Firma Adı: Şahin-Melek Et ve Et Mam. Gıda San. Tic. Ltd.Şti. Kocasinan / KAYSERİ

Ürün Adı: Fermente Sucuk (Sakadat ve yabancı doku tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Melek

Parti/ Seri No: 099

Firma Adı: Akpınar Gıda Süt Hay. İml. İth. İhr. San.Ve Tic. Ltd. Şti., Akşehir / KONYA

Ürün Adı: Türk Tipi Kangal Sucuk (Dana eti) (Kanatlı eti tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Dört-Er

Parti/ Seri No: 25.06.2013

Firma Adı: Ağırlar Tekstil Gıda Tarım ve Hayvancılık Vet.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti., Sultanhanı /AKSARAY

Ürün Adı: Sucuk (Sakadat ve yabancı doku tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Ağırlar Mazlumoğlu

Parti/ Seri No: 10.07.2013

Firma Adı: Tusem Et ve Et Ürünleri Ticaret İstiklal Mahallesi Altay Sokak, Serdivan / SAKARYA

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kanatlı eti tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Yüzet

Parti/ Seri No: 08.03.2013

Firma Adı: Halis Et ve Et Ürünleri Gıda İnş. Tarım San. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi, Maltepe / İSTANBUL

Ürün Adı: Kuzu Saç Kavurma (Kanatlı eti tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Halis Et ve Et Ürünleri

Parti/ Seri No: 27.03.2013

Firma Adı: Göl Pide (Yaşar ÖZLÜ) Burç Mahallesi Atatürk Caddesi, BURDUR

Ürün Adı: Kıymalı Pide Harcı (Kanatlı sakadatı tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Göl Pide (Yaşar ÖZLÜ)

Parti/ Seri No: 25.04.2013

Firma Adı: Evrensel Hazır Gıda Özel Sağ. Spor İşl. San.Ve Tic. A.Ş. İçerenköy Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi Ertaş Sokak, Ataşehir / İSTANBUL

Ürün Adı: İzmir Köfte (Çiğ, dana eti) (Kanatlı eti tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Evrensel Hazır Gıda Özel Sağ. Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş.

Parti/ Seri No: 08.05.2013

Firma Adı: Telek Petrol Turizm Eğitim Sağlık İnş.Tic.Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Atatürk Bulvarı, Erkmen / AFYONKARAHİSAR

Ürün Adı: Kasap Köfte (Çiğ, dana -kuzu eti) (Kanatlı eti tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bahçem Restaurant

Parti/ Seri No: 03.08.2013

Firma Adı: Kolaylı Akar. Ve Din. Tes. Tic. Ltd. Şti. Dazkırı Şubesi Bozan Köyü Mevkii, Dazkırı / AFYONKARAHİSAR

Ürün Adı: Köfte Harcı (Dana eti) (Kanatlı eti ve kanatlı sakadatı tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kolaylı Dinlenme Tesisi

Parti/ Seri No: 02.08.2013

Firma Adı: Kolaylı Akar. Ve Din. Tes. Tic. Ltd. Şti. Dazkırı Şubesi Bozan Köyü Mevkii, Dazkırı / AFYONKARAHİSAR

Ürün Adı: Tava Köfte (Pişmiş, dana eti) (Kanatlı eti ve kanatlı sakadatı tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kolaylı Dinlenme Tesisi

Parti/ Seri No: 02.08.2013

Firma Adı: Hatice ÇAĞLAR ET İnönü Cad. Konak / İZMİR

Ürün Adı: Kuzu Kuşbaşı (Kanatlı eti tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hatice ÇAĞLAR-İzmir Et

Parti/ Seri No: 05.07.2013

SÜT ÜRÜNLERİ

Firma Adı: Tadaban Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./ANKARA

Ürün Adı: Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Starmax

Parti/ Seri No: 07-10

Firma Adı: Gündüzler Gıda Ziraat İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti./SAKARYA

Ürün Adı: Yayık Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Pırıldar

Parti/ Seri No: 25.05.2013

Firma Adı: 06 Ekim Gıda ve İth. Mad. İmal. İth. İhr.Paz. San. Tic. Ltd. Şti./ANKARA

Ürün Adı: Kahvaltılık Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Damla Bacı

Parti/ Seri No: 04

Firma Adı: Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA

Ürün Adı: Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bayella

Parti/ Seri No: 04

Firma Adı: Sütten Gıda Turz. İnş. Ve Oto San. ve Tic. Ltd. Şti./İSTANBUL

Ürün Adı: Süt Kaymağı (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Çerkezeli

Parti/ Seri No: 0206

Firma Adı: Efeoğlu Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./KIRKLARELİ

Ürün Adı: Yoğurt (Jelatin tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Efeoğlu

Parti/ Seri No: 25.06.2013

Firma Adı: Asak Hayv. Taş. Tem. İnş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti./VAN

Ürün Adı: Kaymaklı Yoğurt (Jelatin tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Norduz

Parti/ Seri No: 10.07.2013

Firma Adı: Tur-Süt Gıda Hayv. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti./MANİSA

Ürün Adı: Yarım Yağlı Yoğurt (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Tur-Süt

Parti/ Seri No: 06.06.2013

Firma Adı: Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic ve San. Ltd. Şti./İZMİR

Ürün Adı: Yarım Yağlı Hom. Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi:

Parti/ Seri No: 26.02.2013

Firma Adı: Arıkan Süt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR

Ürün Adı: Tam Yağlı Yoğurt(Tava) (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Arıkan

Parti/ Seri No: 00023

Firma Adı: Arıkan Süt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR

Ürün Adı: Tam Yağlı Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Arıkan

Parti/ Seri No: 0002

Firma Adı: Arıkan Süt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR

Ürün Adı: Tam Yağlı Yoğurt (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Arıkan

Parti/ Seri No: 00023

Firma Adı: Kaymakçı Mehmet Tar. Hayv. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR

Ürün Adı: Homojenize Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi:

Parti/ Seri No: 01.05.2013

Firma Adı: Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR

Ürün Adı: Yarım Yağlı Hom. Tava Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Çakıroğlu

Parti/ Seri No: 04032013

Firma Adı: Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA

Ürün Adı: Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Dorak

Parti/ Seri No: 05.09.2013

Firma Adı: G.C. Gıda San. ve Tic. A.Ş./İSTANBUL

Ürün Adı: Kremalı Peynir (Bitkisel yağ tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Trakya Dairy

Parti/ Seri No: 01

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE KAHVE

Firma Adı: Akyürek İlaç Medikal Kozmetik Gıda San. Tic.Ltd.Şti adına Arge İlaç ve Kimya İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL

Ürün Adı: Ginsengli Bitki Karışımı (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Akanze Extra Energy For Men

Parti/ Seri No: 0001

Firma Adı: Helin Kör Yusuf Gıda İnş.Kozm.Teks.San.Tic. Ltd.Şti. /MERSİN

Ürün Adı: Epimedyumlu Ginsengli Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Heli-Jel

Parti/ Seri No: 141

Firma Adı: Elit Natural Gıda Kozmetik İnş.Teks.Turz.San.Tic. Ltd.Şti. /MERSİN

Ürün Adı: Epimedyumlu Ginsengli Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Eniola

Parti/ Seri No: 31.12.2011

Firma Adı: Aktar Kör İsmail Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL

Ürün Adı: GPP XXL Büyük Düşün (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: GPP XXL Büyük Düşün

Parti/ Seri No: 27.12.2014

Firma Adı: Povver Vital Doğal Ürünler Gıda San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL

Ürün Adı: Power Vital Form Bitkisel Karışım Tablet 500 mg (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Power Vital

Parti/ Seri No: 01

Firma Adı: Arı Mühendislik Tarımsal ve Hayvansal Ürünler Üretim Paz.San.Tic.Ltd.Şti. ANKARA

Ürün Adı: Ballı ve Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi / Hidroksithlohomo sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Balen Ferfex

Parti/ Seri No: 4400113

Firma Adı: Veysi Topuz Hal Mah. Turgut Özal Bul. / MERSİN

Ürün Adı: Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: Themra

Parti/ Seri No: EPMD20123507020

Firma Adı: Kuzey Grup Paz.İç ve Dış Tic.Gıda San.A.Ş. ANKARA

Ürün Adı: Performance Coffee(İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: 48 Hours Plus

Parti/ Seri No: SE10A008

Firma Adı: İstanbul Kahve İth.San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL

Ürün Adı: Herbal Coffee (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: 48 Hours

Parti/ Seri No: SE10A008

BULGUR

Firma Adı: Güney Gıda Tic.ve San.A.Ş /ADANA

Ürün Adı: Pilavlık Bulgur (Yapay Gıda Boyası Tespiti)

Marka ve Son Tüketim Tarihi: H.Kalender Pütün

Parti/ Seri No: 05.2013