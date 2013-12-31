Bakanlık, ürünlerinde taklitçilik yapan gıda firmalarını açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptıkları tespit edilen 43 firma ile 52 parti ürünün adını internet sitesinde açıkladı
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, süt ürünleri üretimi yapan 14 firmanın 16 parti ürününde, et ürünleri üreten 12 firmanın 13 parti ürününde, takviye edici gıdalar ve kahve üreten 9 firmanın 9 parti ürününde, bal üreten 6 firmanın 10 parti ürününde, bitkisel yağ üreten 1 firmanın 3 parti ürününde, bulgur üreten 1 firmanın 1 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.
Bakanlığın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı bildirildi.
Ayrıca, Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince, laboratuvar sonucuyla taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan liste şöyle:
BAL
Firma Adı: Tuana Bitkisel Ürünler Kozmetik Gıda İnşaat San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler / İSTANBUL
Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Elektrik İletkenliği)
Marka ve Son Tüketim Tarihi Balderesi STT: Mart 2014
Parti/ Seri No: 01
Firma Adı: Bölükoğlu Arı ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Bergama / İZMİR
Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bölükoğlu STT: 18.04.2013
Parti/ Seri No: 54
Firma Adı: Tadaban Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kazan / ANKARA
Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Maxitat STT: 12.2013
Parti/ Seri No: 12.06
Firma Adı: Emin Gıda İnş. Oto İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Sarayköy /ANKARA
Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz, Fruktoz + Glukoz)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hevek STT: 22.03.2015
Parti/ Seri No: 079
Firma Adı: Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti. Şabanözü / ÇANKIRI
Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz/Glukoz)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Balkaymak STT: 21.12.2014
Parti/ Seri No: 21126
Firma Adı: Hastürk Gıda Otomotiv İnşaat Emlak San. ve Tic. Ltd. Şti. Şabanözü / ÇANKIRI
Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı, Diastaz sayısı, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Abalı STT: 24.06.2015
Parti/ Seri No: 14
Firma Adı: 06 Ekim Gıda ve İht. Mad. İml. İth. İhr. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Ostim / ANKARA
Ürün Adı: Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Fruktoz + Glukoz Fruktoz/Glukoz)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Damla Bacı STT: 02.2016
Parti/ Seri No: 04
BİTKİSEL YAĞLAR
Firma Adı: Efekent Otomotiv Tarım Gıda Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. /AYDIN
Ürün Adı: Riviera Zeytinyağı (UV'de özgül soğurma,yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), sterol kompozisyonu)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Altınyudum
Parti/ Seri No: 05
Firma Adı: Efekent Otomotiv Tarım Gıda Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. /AYDIN
Ürün Adı: Riviera Zeytinyağı ( UV'de özgül soğurma, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Altınyudum
Parti/ Seri No: 02
Firma Adı: Efekent Otomotiv Tarım Gıda Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. /AYDIN
Ürün Adı: Riviera Zeytinyağı (Yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), sterol kompozisyonu, trans yağ asitleri)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kent Altınyudum
Parti/ Seri No: 01
ET ÜRÜNLERİ
Firma Adı: Şule Et ve Tavuk (İmdat İNDERE) Esenkent Mahallesi Kani Paşa Caddesi, Maltepe / İSTANBUL
Ürün Adı: Fermente Sucuk (Kanatlı eti tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi:
Parti/ Seri No: 08.07.2013
Firma Adı: Elif Ocakbaşı Gıda ve Et Ürün. İnş. Taa. Tic. Ltd. Şti., Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Ürün Adı: Fermente Sucuk (Sakadat ve yabancı doku tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Büyükkarış tıran Elif
Parti/ Seri No: 09.06.2013
Firma Adı: Şahin-Melek Et ve Et Mam. Gıda San. Tic. Ltd.Şti. Kocasinan / KAYSERİ
Ürün Adı: Fermente Sucuk (Sakadat ve yabancı doku tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Melek
Parti/ Seri No: 099
Firma Adı: Akpınar Gıda Süt Hay. İml. İth. İhr. San.Ve Tic. Ltd. Şti., Akşehir / KONYA
Ürün Adı: Türk Tipi Kangal Sucuk (Dana eti) (Kanatlı eti tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Dört-Er
Parti/ Seri No: 25.06.2013
Firma Adı: Ağırlar Tekstil Gıda Tarım ve Hayvancılık Vet.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti., Sultanhanı /AKSARAY
Ürün Adı: Sucuk (Sakadat ve yabancı doku tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Ağırlar Mazlumoğlu
Parti/ Seri No: 10.07.2013
Firma Adı: Tusem Et ve Et Ürünleri Ticaret İstiklal Mahallesi Altay Sokak, Serdivan / SAKARYA
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kanatlı eti tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Yüzet
Parti/ Seri No: 08.03.2013
Firma Adı: Halis Et ve Et Ürünleri Gıda İnş. Tarım San. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi, Maltepe / İSTANBUL
Ürün Adı: Kuzu Saç Kavurma (Kanatlı eti tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Halis Et ve Et Ürünleri
Parti/ Seri No: 27.03.2013
Firma Adı: Göl Pide (Yaşar ÖZLÜ) Burç Mahallesi Atatürk Caddesi, BURDUR
Ürün Adı: Kıymalı Pide Harcı (Kanatlı sakadatı tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Göl Pide (Yaşar ÖZLÜ)
Parti/ Seri No: 25.04.2013
Firma Adı: Evrensel Hazır Gıda Özel Sağ. Spor İşl. San.Ve Tic. A.Ş. İçerenköy Mahallesi Ali Nihat Tarlan Caddesi Ertaş Sokak, Ataşehir / İSTANBUL
Ürün Adı: İzmir Köfte (Çiğ, dana eti) (Kanatlı eti tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Evrensel Hazır Gıda Özel Sağ. Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş.
Parti/ Seri No: 08.05.2013
Firma Adı: Telek Petrol Turizm Eğitim Sağlık İnş.Tic.Ltd.Şti. Fevzi Çakmak Mah. Atatürk Bulvarı, Erkmen / AFYONKARAHİSAR
Ürün Adı: Kasap Köfte (Çiğ, dana -kuzu eti) (Kanatlı eti tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bahçem Restaurant
Parti/ Seri No: 03.08.2013
Firma Adı: Kolaylı Akar. Ve Din. Tes. Tic. Ltd. Şti. Dazkırı Şubesi Bozan Köyü Mevkii, Dazkırı / AFYONKARAHİSAR
Ürün Adı: Köfte Harcı (Dana eti) (Kanatlı eti ve kanatlı sakadatı tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kolaylı Dinlenme Tesisi
Parti/ Seri No: 02.08.2013
Firma Adı: Kolaylı Akar. Ve Din. Tes. Tic. Ltd. Şti. Dazkırı Şubesi Bozan Köyü Mevkii, Dazkırı / AFYONKARAHİSAR
Ürün Adı: Tava Köfte (Pişmiş, dana eti) (Kanatlı eti ve kanatlı sakadatı tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Kolaylı Dinlenme Tesisi
Parti/ Seri No: 02.08.2013
Firma Adı: Hatice ÇAĞLAR ET İnönü Cad. Konak / İZMİR
Ürün Adı: Kuzu Kuşbaşı (Kanatlı eti tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Hatice ÇAĞLAR-İzmir Et
Parti/ Seri No: 05.07.2013
SÜT ÜRÜNLERİ
Firma Adı: Tadaban Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti./ANKARA
Ürün Adı: Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Starmax
Parti/ Seri No: 07-10
Firma Adı: Gündüzler Gıda Ziraat İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti./SAKARYA
Ürün Adı: Yayık Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Pırıldar
Parti/ Seri No: 25.05.2013
Firma Adı: 06 Ekim Gıda ve İth. Mad. İmal. İth. İhr.Paz. San. Tic. Ltd. Şti./ANKARA
Ürün Adı: Kahvaltılık Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Damla Bacı
Parti/ Seri No: 04
Firma Adı: Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA
Ürün Adı: Tereyağı (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Bayella
Parti/ Seri No: 04
Firma Adı: Sütten Gıda Turz. İnş. Ve Oto San. ve Tic. Ltd. Şti./İSTANBUL
Ürün Adı: Süt Kaymağı (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Çerkezeli
Parti/ Seri No: 0206
Firma Adı: Efeoğlu Süt ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti./KIRKLARELİ
Ürün Adı: Yoğurt (Jelatin tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Efeoğlu
Parti/ Seri No: 25.06.2013
Firma Adı: Asak Hayv. Taş. Tem. İnş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti./VAN
Ürün Adı: Kaymaklı Yoğurt (Jelatin tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Norduz
Parti/ Seri No: 10.07.2013
Firma Adı: Tur-Süt Gıda Hayv. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti./MANİSA
Ürün Adı: Yarım Yağlı Yoğurt (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Tur-Süt
Parti/ Seri No: 06.06.2013
Firma Adı: Aydoğan Süt Mam. İml. İhr. Tic ve San. Ltd. Şti./İZMİR
Ürün Adı: Yarım Yağlı Hom. Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi:
Parti/ Seri No: 26.02.2013
Firma Adı: Arıkan Süt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR
Ürün Adı: Tam Yağlı Yoğurt(Tava) (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Arıkan
Parti/ Seri No: 00023
Firma Adı: Arıkan Süt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR
Ürün Adı: Tam Yağlı Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Arıkan
Parti/ Seri No: 0002
Firma Adı: Arıkan Süt Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR
Ürün Adı: Tam Yağlı Yoğurt (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Arıkan
Parti/ Seri No: 00023
Firma Adı: Kaymakçı Mehmet Tar. Hayv. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti./İZMİR
Ürün Adı: Homojenize Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi:
Parti/ Seri No: 01.05.2013
Firma Adı: Çakıroğlu Süt Ürün. Gıda ve Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR
Ürün Adı: Yarım Yağlı Hom. Tava Yoğurt (Bitkisel yağ ve jelatin tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Çakıroğlu
Parti/ Seri No: 04032013
Firma Adı: Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA
Ürün Adı: Yağlı Eritme Peyniri (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Dorak
Parti/ Seri No: 05.09.2013
Firma Adı: G.C. Gıda San. ve Tic. A.Ş./İSTANBUL
Ürün Adı: Kremalı Peynir (Bitkisel yağ tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Trakya Dairy
Parti/ Seri No: 01
TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE KAHVE
Firma Adı: Akyürek İlaç Medikal Kozmetik Gıda San. Tic.Ltd.Şti adına Arge İlaç ve Kimya İth.İhr.San. Ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL
Ürün Adı: Ginsengli Bitki Karışımı (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Akanze Extra Energy For Men
Parti/ Seri No: 0001
Firma Adı: Helin Kör Yusuf Gıda İnş.Kozm.Teks.San.Tic. Ltd.Şti. /MERSİN
Ürün Adı: Epimedyumlu Ginsengli Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Heli-Jel
Parti/ Seri No: 141
Firma Adı: Elit Natural Gıda Kozmetik İnş.Teks.Turz.San.Tic. Ltd.Şti. /MERSİN
Ürün Adı: Epimedyumlu Ginsengli Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Eniola
Parti/ Seri No: 31.12.2011
Firma Adı: Aktar Kör İsmail Gıda San. Ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL
Ürün Adı: GPP XXL Büyük Düşün (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: GPP XXL Büyük Düşün
Parti/ Seri No: 27.12.2014
Firma Adı: Povver Vital Doğal Ürünler Gıda San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL
Ürün Adı: Power Vital Form Bitkisel Karışım Tablet 500 mg (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Power Vital
Parti/ Seri No: 01
Firma Adı: Arı Mühendislik Tarımsal ve Hayvansal Ürünler Üretim Paz.San.Tic.Ltd.Şti. ANKARA
Ürün Adı: Ballı ve Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi / Hidroksithlohomo sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Balen Ferfex
Parti/ Seri No: 4400113
Firma Adı: Veysi Topuz Hal Mah. Turgut Özal Bul. / MERSİN
Ürün Adı: Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: Themra
Parti/ Seri No: EPMD20123507020
Firma Adı: Kuzey Grup Paz.İç ve Dış Tic.Gıda San.A.Ş. ANKARA
Ürün Adı: Performance Coffee(İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: 48 Hours Plus
Parti/ Seri No: SE10A008
Firma Adı: İstanbul Kahve İth.San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL
Ürün Adı: Herbal Coffee (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: 48 Hours
Parti/ Seri No: SE10A008
BULGUR
Firma Adı: Güney Gıda Tic.ve San.A.Ş /ADANA
Ürün Adı: Pilavlık Bulgur (Yapay Gıda Boyası Tespiti)
Marka ve Son Tüketim Tarihi: H.Kalender Pütün
Parti/ Seri No: 05.2013