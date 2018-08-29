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Ekonomi

Bakanlık Türk Telekom'daki OTAŞ hisselerinin bankalara devrine izin verdi

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devrine izin verdi

29 Ağustos 2018 13:24

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ\'nin (OTAŞ) Türk Telekom\'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devrine izin verdi.
Türk Telekom\'un Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
\"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.\'nin (OTAŞ), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.\'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ\'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.\"

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