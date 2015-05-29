Bakanlık, tüm psikiyatri hastalarının adını, kimlik numarasını, adresini ve hastalık tanısını istedi!

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs’ta “ilçe toplum merkezleri”ne bir yazı göndererek, aile hekimlerinin psikiyatri hastalarının ad-soyad, kimlik numarası, adresi ve tanısının yer aldığı bilgileri bildirmelerini istedi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, aile hekimlerine kayıtlı hastalardan kaçının Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nde (TRSM) de kaydı bulunduğunun tespit edilmesi amacıyla bilgi istendiğini belirttiği yazıda, “Kayıtlı kronik psikotik bozukluğu (şizofreni, paranoid bozukluk, psikotik bozukluk, bipolar-duygu durum bozuklukları vb.) olan hastaların bilgilerinin olduğu dosyaları doldurarak gönderilmesi gerekiyor” denildi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Türkiye Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Bayazıt İlhan, bu isteğin utanç verici bir durum olduğunu, bakanlığın bir skandala imza attığını belirterek şunları söyledi:

‘İnsan hakkına aykırı’

“Bu insan haklarına aykırı bir uygulama. Kişiden izin almadan bu bilgileri kaydedip başka yere gönderemezsiniz. Titiz davranmak gerekiyor. Hasta TRSM’lere gitmek istiyorsa o zaman yönlendirirsiniz. Bu bilgilerin elden ele dolaşması çok tehlikeli. Düşünsenize, hastasınız ve hastalığınızın bilinmesini istemiyorsunuz. Ancak bir gün bir telefon ve sizin mahrem bilginiz herkesin dilinde. Sonuçlarını bir düşünün.”

'Göndermeyiz'

Konuyla ilgili uzman görüşleri şöyle:

Murat Girginer (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı): “Aile hekimleri, görev ve sorumluluklarını bilir. Hasta onayı olmadan bilgi göndermek yasaktır. Bu nedenle bu tür bilgileri hiçbir aile hekimi göndermez.”

Doç. Dr. Burhannettin Kaya (Türkiye Psikiyatri Derneği Medya Koordinatörü): “O bilgilerin nereye gideceği, gizlilik ihlali olup olmayacağı bilinmiyor. Ancak hastaları, bilgileri dahilinde yönlendirme tabii ki doğru olur.”

‘Amaç TRSM’de tedavi’

Sağlık bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili şunları söylediler: “Konunun fişleme ile ilgisi yok. Hastaların toplum ruh sağlığı merkezlerinde tedavilerini sağlama amacıyla bu girişimde bulunulmuştur.”