Bakanlık tarafından hakkında soruşturma başlatılan Maz: Müdahale edilmesi gerektiğini söylediğim orman aynı akşam kül oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı yangın paylaşımları sonrası sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz hakkında suç duyurusunda bulundu. Maz, "Söylediğim orman küle döndü" dedi.

Maz, başlatılan soruşturma sonrası Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Her gün sonunda video paylaşmaya özen gösteriyorum. O gün akşamı videomda da bahsettim. 'Sitemler sahada görev yapan personele asla değil.' Biliyoruz ki hiyerarşik bir düzenle yönlendiriliyorlar. Benim sitemlerimi üzerine alınanlar kendini belli etti. Müdahale edilmesi gerektiğini söylediğim orman aynı akşam kül oldu. Ben vicdanlarına bırakıyorum" düşüncesini dile getirdi.

Maz hakkında suç duyurusunda bulunan Bakanlık, şunları kaydetti:

"Şahsın söylemleri Bakanlığımızı, orman ve itfaiye teşkilatını zan altında bırakmıştır. Videolarda yer alan hususların kabulü mümkün değildir. Söz konusu kişinin sosyal medyadaki paylaşımları ile kamuoyunu yanıltabildiği gibi halk arasında da paniğe sebep olmaktadır. Bu sebeple yapılan paylaşım, bakanlığımızın, orman ve itfaiye teşkilatının ve ilgili alanda çalışan kamu görevlilerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmektedir. İlgili kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, ilgili kişinin, 5651 sayılı Kanun'un 9’uncu maddesine istinaden yayınlara erişimin engellenmesi için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine başvuru yapılmıştır. Bütün Türkiye’yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili halkımızı yanıltmaya çalışan, kamuoyunda infiale neden olabilecek ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Devletimiz çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."