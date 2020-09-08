Bakanlık'tan Koronavirüs'lü annelere uyarı: Bebeğinizi mutlaka emzirin

‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’ni güncelleyen Sağlık bakanlığı rehbere 'anne sütü' bölümünü ekledi. Bakanlık, Covid-19 tanılı da olsa anne sütünün bebek için en iyi beslenme kaynağı olduğunu açıkladı.

Rehberde, “Anne sütündeki ana risk, anne ile yakın temas ve enfeksiyon riskidir. DSÖ, Covid-19 şüphesi olan veya tanı alan annelerin emzirmeye başlaması veya devam etmesi için teşvik edilmesini öneriyor. Anneler, emzirmenin faydalarının, olası bulaşma risklerinden önemli ölçüde daha ağır bastığı konusunda mutlaka bilgilendirilmeli”denildi.