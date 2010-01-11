Bakanlık' ta değişim programı

T24- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, İçişleri Bakanlığı ile eğitim amaçlı değişim yapacaklarını açıkladı.



Yerinde diplomasiye inandığını söyleyen ve dış işlerinde yeniden yapılandırma dönemini başlatan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, personelin eğitimi için İçişleri Bakanlığı ile değişim programı başlatacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin Suriye-Irak gibi komşularıyla geliştirdiği ilişkilerin ardından diplomatların bölgeyi ve bölge insanını tanıması için sınır illerin valilik ve kaymakamlıklarında 15-30 gün görevlendirilmesi kararlaştırıldı.Sabah gazetesinin haberine göre, aynı uygulama kritik görevler yapan valilik ve kaymakamlık mensupları için de gündemde.



İçişleri personeli de komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarda geçici görev yapacak. Bu uygulama için özellikle sınırdaki şehirlerde bulunan dış temsilciliklerin seçileceği öğrenildi. Konuyu İçişleri Bakanlığı ile de ele aldıklarını belirten Davutoğlu, bazı kaymakamların dışarıdaki ilgili büyükelçiliklerde görev yaparak oradan Türkiye'yi görmelerini temin etmek istediklerini belirtti.



Davutoğlu yeni dönemde kademeli olarak Dışişleri'nin insan kaynaklarını çeşitlendireceklerini de belirtirken bundan sonra Türkiye içinde faaliyetlerinin artacağını açıkladı.

İkinci Büyükelçiler Konferansı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilerle sohbet eden Davutoğlu, 'monşer' eleştirisi getirilen diplomatlara Türkiye'yi tanıtmakta kararlı olduğunu şöyle ortaya koydu: "Böylece sürekli yurt dışında oldukları için Türkiye içinde az bulunan büyükelçiler, Anadolu'nun değişik yerlerinde toplantılar yaparak halkla daha yakın temas halinde olacaklar. Akademisyenlerle de bazı toplantılar planlıyoruz. Bunları da Edirne, Kars ve Artvin gibi bazı sınır illerinde yapmak istiyoruz. Sınır illerde komşu ülkelere yönelik politikaları gözden geçirme imkanı bulacağız. Hedefimiz, Türkiye'nin bilinirliğini artırmak ve değerlerini dışarıda tanıtmaktır" dedi.



Davutoğlu, Türkiye'deki birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Zenginliklerimizi tekrar kazanacağız" dedi. Davutoğlu, Türkiye'de çok sayıda etnik köken bulunduğunu ve farklılıkların birbiriyle bağlı olduğunu söyledi.

WEB' teki tasarı

Bu arada Dışişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik önerilerini içeren bir yasa taslağı hazırlandı. Dışişleri Bakanlığının web sitesindeki notta, Bakanlığın, günümüz koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulmasının gerektiği ve bu koşulların Bakanlık personelinin nicelik ve nitelik bakımından güçlendirilmesini ve insan kaynakları havuzunun çeşitlendirilmesini gerekli kıldığı belirtildi.



Bakanlık içindeki kariyer perspektifinin yaygınlaştırılmasını içeren bir örgütlenme modeli geliştirileceği kaydedildi.