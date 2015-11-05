Bakanlık sayısı 30’a çıkabilir

AKP’nin tek başına iktidarı yakalamasının ardından, yeni kurulacak kabine ile birlikte bakanlıkların da revizyona tabi tutulması bekleniyor.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı olarak ayrılması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığı olarak iki farklı bakanlık çatısı altında yeniden yapılandırılması yönünde çalışma yapıldığı öğrenildi. Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Orman ve Su İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor gibi bakanlıkların da yapısal değişikliğe tabi tutulması gündemde. Yapısal değişikliklerle birlikte bakanlık sayısının 25’ten 30’a kadar çıkabileceği belirtiliyor.