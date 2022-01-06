Bakanlık, sahildeki amfi tiyatronun yıkılıp yerine cami yapılmasını istedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Zonguldak Ereğli’de sahildeki yeşil alan içinde bulunan amfi tiyatro ve çevresinin yıkılarak cami yapılmasını talep etti. Cami yapılmasına karşı olmadığını söyleyen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bakanlığa 7 cami yeri önermelerine rağmen sahile el konulmak istendiğini söyledi.

Ereğli Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu AKM Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen Ereğli sahilindeki yeşil alan içinde bulunan amfi tiyatro alanına cami yapılmasına dair imar değişikliği talebi meclis gündemine geldi.

Konu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Posbıyık, cami yeri için bakanlığa 7 yer önermelerine rağmen sahile el konduğunu ileri sürdü.

“Cami yapılmasına karşı değiliz”

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, bir süre önce kendisini Milli Emlak Müdürlüğü’ne davet edildiğini belirten Posbıyık, kent merkezine cami yapılma konusu hakkında konuştuklarını söyledi.

Müdürlüğe 6-7 tane de cami yeri gösterdiklerini vurgulayan Başkan Posbıyık, “İlerleyen zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bana bir davet geldi. Kent meydanına yapılacağı söylendi. Sonra ortaya çıktı ki sahilde amfi tiyatronun olduğu alana yapılacak. Ben de denizin içine yapmalarını istedim. Başta Vali Bey olmak üzere herkes bu teklifime karşı çıktı” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bakanlığa cami için 7 yer önermelerine rağmen sahile el konduğunu ileri sürerek, “Ereğli halkının nefes aldığı, yürüyüş yaptığı, etkinliklerin yapıldığı alana kıymak istiyorlar. Halkın yürüdüğü, gezdiği alana el koyuyorlar. Yazıktır, günahtır. Denizin ortasına cami yapmaya paranız yoksa bende para var, ben yapayım ama halkı cezalandırmayın. Mecliste oylama yapacağız ve bu projeyi reddedeceğiz. Ereğli'de kimse bu projeye evet demez. Tek başıma da kalsam bu projeye karşı direneceğim” dedi.

Bakanlıktan imar değişikliği yapılması için planların geldiğini kaydeden Başkan Halil Posbıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir ay içinde onaylayın, yoksa kabul etmiş sayılırsınız diyor. Planda amfi tiyatroya camiyi koymuşlar. Yanlarına müştemilat yapacaklar. Aynı zamanda kafeleri, park ve bahçeleri almışlar.

Yapacakları caminin bulunduğu yere 120 metre uzaklıkta İskele Cami var, 160 metre uzaklıkta İsmail Ağa Cami var, 210 metre uzaklıkta Ali Molla Cami var, 270 metre uzaklıkta Orta Cami var.

Mecliste oylamaya sokacağız. Hep beraber ret kararı vereceğiz. Sonrada hukuki mücadelemizi başlatacağız.

Bu sahili yapmak için yıllarımı verdim, 25 sene uğraştım. Bu sahili insanlar, gezsin, dolaşsın, hava alsın diye yaptık.

Cami yapılsın diyoruz, karşı çıkmıyoruz, maddi, manevi yardım edelim diyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu duruma tepki göstermesi lazım."