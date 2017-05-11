"Bakanlık, Sabah gazetesine özel imar değişikliği yaptı" iddiası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin İstanbul Sancaktepe’deki tesislerinin bulunduğu araziye özel imar değişikliği yaptığı iddia edildi. Bu iddiaya göre, mevcut planlarda emsal değeri (parsel üzerine inşa edilecek yapının toplam inşaat alanı sınırları) 1,00 iken, Bakanlığın yaptığı değişiklikle bu 1,5’e yükseltildi.

BirGün gazetesinden Rabia Yılmaz'ın haberi şöyle:

Bakanlık, Sancaktepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Kozdere Mevkii 8274 ada, 1 parsel sayılı yerde bulunan yaklaşık 144 dönüm araziye parsel bazında imar tadilatı yaparak yasalara aykırı yoğunluk artışı yaptı. Mevcut planlarda bir kısmı pasif yeşil alan, bir kısmı ise ticaret-konut alanı olan arazinin emsal değeri 1,00.

Bakanlığın yaptığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Plan değişikliği 8-7 Mayıs tarihleri arasında 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

Yükseklik 15 kata çıkarıldı

Bakanlığın yaptığı yeni plana göre, Sabah gazetesinin matbaa ve baskı tesislerinin bulunduğu alan için emsal 1,5 ve yükseklik 15 kat olarak düzenlendi. Bodrum katlar ve sosyal amaçlı yapılar emsale dahil edilmezken, ibadet alanı ve teknik alt yapı alanı da emsal dışı bırakıldı.

Söz konusu alanın tamamının imarlı olması halinde toplam inşaat alanı 144 bin metrekare. Bu plan tadilatına göre, verilen yoğunlukla emsale giren inşaat alanı 216 bin metrekare olacak. Bu alana bodrum katlar ve sosyal tesis alanları dahil edilmezken, Bakanlığın kıyağı yaklaşık 72 bin metrekare inşaat alanına tekabül ediyor.

Kamu yararı taşımıyor

Yapılan değişikliğin kamu yararı taşımadığını vurgulayan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan, “Böylesine büyük bir arazide Düzenleme Ortaklık Payı yasa gereği yüzde 40 alınması gerekirken, bu husus hiç dikkate alınmamıştır. Bakanlık elindeki yetkileri yasalara aykırı bir şekilde kullanıyor. Keyfe binaen imar planları yapamaz. Yasalar ve İmar Kanunu buna cevaz vermiyor. Ayrıca bölgede mevcut planlarda yoğunluk 1,00 emsalken, bu parsele 1,50 yoğunlukta emsal verilmiştir. Planlar kamu yararı dikkate alınarak ve katılımcı bir anlayışla, bir bütünlük içinde yapılmalıdır” diye konuştu.

İmar kanununa aykırı

Değişikliğin İmar Kanunu’na ve plan ilkelerine aykırı olduğunu da aktaran Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu planla birilerine haksız rant sağlanmaktadır. Anayasa’nın eşitlik ilkesi dikkate alınarak planlar yapılmalıdır. Bu plan tadilatı ile bölgeye altyapı, donatı alanı hesap edilmeden, düşünülmeden yoğunluk artışı verilmiştir. Söz konusu imar değişikliği İmar Kanuna, plan yapma ilkelerine ve plan bütünlüğüne aykırıdır.”