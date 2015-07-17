Bakanlık müfettişleri Zarrab için kara para incelemesi istemiş!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ve 11 aydır bekletilen raporun sonuç bölümünde, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi, MASAK ve Hazine'nin Reza Zarrab’ın şirketlerini "kara para, vergi, dış ticaret" incelemesine alması isteniyor.

Hürriyet’ten Arda Akın’ın haberine göre; Reza Zarrab’ın şirketleriyle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ve 11 aydır bekletilen raporun sonuç kısmında, yurt dışındaki şirketlere yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinin ‘ciddi şüpheli’ olduğuna değinilerek, Ekonomi Bakanlığı, MASAK, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca “karapara, vergi, dış ticaret” yönünden incelemeye alınması istendi.

17 Aralık soruşturmasına adı karışan Zarrab’a ait şirketlerle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz’ın imzasıyla hazırlanan raporda, Zarrab’ın İran’da devleti 2 milyar 800 milyon dolar dolandırdığı ileri sürülen ve müebbet hapis cezasıyla yargılanan Babek Zencani ile irtibatı olduğu bilgileri dışında başka önemli tespitler de yapıldı. Zarrab’a ait şirketlerin gümrük işlemlerine ait belgelerin de bulunduğu 651 sayfalık raporun sonuç kısmında, ‘ciddi şüpheli’ işlemlere dikkat çekilerek, Ekonomi Bakanlığı, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca Zarrab’ın şirketlerinin yurt dışı para transferleri ve transit ticaretler dahil, karapara, vergi ve dış ticaret kapsamında incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, şöyle denildi: “Yapılan araştırmalarda, Türk firmalarının Atlantis Capital General Trading LLC ve Emin General Trading LLC ile yaptıkları külçe altın ticaretinin (ithalat, ihracat, transit) gerçeği yansıttığı hususunda ciddi şüpheye düşülmüştür.” Zarrab’ın şirketlerinin, ikisi Dubai’de, üçü de Çin’de olan toplam beş şirkete iki yıl içinde yapılan 100 tondan fazla transit külçe altın ticareti işleminde çok ciddi şüphelerin olduğu vurgulandı. Söz konusu şirketlerin Zarrab tarafından kurulduğu ƒve Türkiye ’den yönetilip, yönlendirildiği anlatılan raporda, bu konunun da yine karapara ve vergi denetimi kapsamında ilgili kurumlarca incelemeye tabi tutulması gerektiği ifade edildi.

Müfettişler Dubai ve İran’da faaliyet gösteren ve Zarrab’ın şirketleri aracılığıyla transit külçe altın ticareti yapılan bir firmayla ilgili ilginç bir detaya ulaştı. Resmi kayıtlarda 43 tondan fazla külçe altın ihracatı yapılan Tosea Tejarat şirketinin Çin’de gazetelere verdiği reklamlarda, “Türkiye’nin en büyük altın kartelinin ortağıyız” ibaresini kullandığı kayıtlara girdi. Zarrab’ın, büyük tartışmalara neden olan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde ödüllendirildiği şirketi Volgam Gıda’nın, Tosea Tejarat’a 2013 yılı içinde 384 milyon TL’lik mal ve hizmet satışı yaptığı resmi kayıtlarda yer almasına rağmen, Volgam Gıda’nın söz konusu şirkete herhangi bir ithalat, ihracat ya da transit işlem yapmadığı da raporda yer aldı. Aynı şirketin Zarrab’ın sahibi olduğu Royal Denizcilik A.Ş.’den 2013’te yaptığı 380 milyon TL’lik mal alım ve satım işlemi de şüpheli olarak görüldü.

Bakan ödül verdi

Zarrab’ın şirketleriylle ilgili karapara, vergi, dış ticaret yönünden aralarında Ekonomi Bakanlığı’nın da bulunduğu devlet kurumlarınca inceleme yapılması istenen rapor 11 aydır raflarda beklerken, Zarrab’ın şirketi olan Volgam Gıda’ya TİM’de düzenlenen törenle ihracat şampiyonu olarak ödül verilmişti. Sarrab ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan almıştı. Zeybekci, tartışmalara neden olan ödülle ilgili, “Zarrab’a ödül vermekten vicdanen rahatsız olmadım” demişti.

Şirketleri paravan mı?

Müfettişlerin ilginç tespitlerinden biri de Zarrab’ın ihracat yaptığı ve Dubai’de faaliyet gösteren üç ayrı şirketin adres, telefon ve fakslarının da aynı olması. Raporda, bu şirketlerden birinin ortağı olarak görünen T.Y’nin, Zarrab’a ait Duru Döviz’in eski ortağı ve yöneticisi olduğu belirtildi. T.Y.’nin ayrıca Zarrab adına uzun süre kuryelik yapması Dubai’deki söz konusu şirketlerin paravan olduğu yönündeki değerlendirmelere neden oldu.

Üç ülkeden bilgi istendi

Zarrab’ın şirketlerinin yaptığı gümrük işlemleriyle ilgili, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla yurt dışından da belge ve bilgiler talep edildi. İran başta olmak üzere, Çin, Dubai ve Rusya’dan belge ve bilgilerin gelmesi halinde raporla ilgili yeni değerlendirmeler yapılacağı vurgulandı.

İran ambargosu vurgusu

ABD ve AB’nin İran ve İran bankacılık sistemine yönelik ambargolarına atıfta bulunulan raporda, Zarrab’ın şirketlerinin 2010-2011 tarihlerinde yoğunluklu olarak yurt dışından nakit giriş çıkışı yaptığı, 2011 yılı sonundan itibaren altın ithalatı ve ihracatına yöneldiği, 2013’ün ikinci yarısından itibaren ise transit ticarete yöneldiği ifade edildi.