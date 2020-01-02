Bakanlık, poşetlere zam geldiğini yalanladı: 2020'nin sonuna kadar 25 kuruş olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik poşetlerin fiyatının yüzde 22.58 oranında zam yapılarak 30 kuruşa çıktığı yönündeki haberleri yalanladı. Poşet ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını belirten bakanlık, poşetlere uygulanan geri kazanım katılım payının 2020'de de 25 kuruş olarak uygulanacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yeniden değerlenme oranı olan yüzde 22,58 oranında zam yapılması öngörülmüştü. İlgili yönetmeliğin 15. maddesine göre, çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarını 25 kuruştan 30 kuruşa yükseltilmesi öngörüldü. Bakanlık söz konusu zam haberini yaptığı resmi açıklamayla yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bakanlık: 2020 sonuna kadar 25 kuruş

"Çevre Kirliliğinin önlenmesi, Çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.

"2020 yılında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması için "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" 31 Şubat 2019 tarihinde güncellenmiş ve yayımlanmıştır.

"Bu kapsamda; 2020 yılında da satış noktalarında tüketicilere verilen plastik poşetler için adet başına alınacak ücretin sabit 25 Kuruş olarak uygulanmasını teminen, 31 Aralık 2019 tarih ve Bakan Oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Esaslar'ın 10'uncu maddesinin birinci fıkrası '2020 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruştur. 1 Ocak 2020 tarihinden başlayarak 2020 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz' şeklinde değiştirilmiş olup 2020 yılında da Satış Noktalarında plastik poşetler sabit 25 kuruş/adet olarak tüketicilere verilmeye devam edecektir."

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