Bakanlık personeli öğle yemeğinden zehirlendi

Adalet Bakanlığı merkez binasında öğle yemeği yiyen 100 personel, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle kurumun sağlık birimine başvurdu. Bakanlık olayla ilgili inceleme başlattı.

Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: Bakanlığımız merkez binada görev yapan 100 civarında personelimizde öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine, kurum hekimlerimiz ile sağlık personelimiz tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Durumu sağlık kurumunda müdahale gerektirenler ise hastanelere nakledilmiştir. Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Müşahede altındakilerin de sağlık durumları iyi olup, sadece kontrol amaçlı olarak hastanelerde tutulmaktadırlar. Olayla ilgili Bakanlığımız bünyesinde inceleme başlatılmıştır." (DHA)