‘Bakanlık, Munzur Vadisi’nde belge gizledi’

Munzur Vadisi’nin 1. derece doğal SİT alanı ilan edilmesi için mücadele eden avukat, bakanlığın belge gizlediğini iddia etti.



Tunceli’de baraj projeleriyle gündeme gelen Munzur Vadisi'nin 1'inci derecede doğal SİT alanı ilan edilmesi için Malatya Bölge İdaresi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine dava açan avukat Barış Yıldırım, bakanlığın mahkemeye yanılttığını ve belge gizlediğini ileri sürdü. Yıldırım, bakanlığın Elazığ Müze Müdürlüğü'nün 2001 yılında yaptığı incelemenin ardından SİT alanı ilan edilmesi yönünde bakanlığa rapor sunduğunu belirten Yıldırım, “Bakanlık belgeyi gözardı ederek mahkemeyi yanılttı, belge gizledi” dedi.



Tunceli'de avukat Barış Yıldırım, Munzur Vadisi'nin 1'inci derecede doğal SİT alanı ilan edilip, yapılacak 8 baraj projesinin durdurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bakanlığın mahkemeye, Munzur Vadisi'nin doğal SİT alanı ilan edilmesi için gerekli özelliği taşımadığı yönünde yazı gönderdiğini belirten Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Elazığ Müze Müdürlüğü'nün 2001 yılında yaptığı incelemenin ardından bakanlığa Munzur Vadisi'ni 1'inci derecede SİT alanı ilan edilmesi için rapor hazırlayıp gönderdiğini söyledi. Müze Müdürlüğü'nün hazırladığı raporun kapyasını düzenlediği basın toplantısında gazetecilere dağıtan Yıldırım, bakanlığın Anayasa'yı ihlal ettiğini mahkemeyi yanılttığını ileri sürüp, “Bakanlık belgeyi gözardı ederek mahkemeyi yanılttı, belge gizledi'' dedi.



'Mesleği bırakırım'



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hukuk müşavirinin mahkemeyi yanıltıcı savunma sunduğunu iddia eden Barış Yıldırım, bağımsız bir bilim kurulunun Munzur Vadisi'nde inceleme yapmasını istedi. Yıldırım, "Bilim adamları eğer `Munzur Vadisi doğal SİT alanı özelliği taşımıyor' derlerse ben şerefim üzerine söz veriyorum mesleğimi bırakacağım. Lütfen Anayasasal hükümlülüklerin gereğini yerine getirin'' dedi.



Munzur Vadisi'nin tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirten Yıldırım, “Biz belleğimizin silinmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın neresinden bilim adamı getirseniz Munzur Vadisi'ni doğal SİT alanı ilan eder. Türkiye'nin ilk Milli Park alanlarından bu kadar doğal güzellik yüzlerce endemik bitki yok edilemez'' dedi.

