Bakanlık müfettişinin yanlış gruba gönderdiği mesaj, okul müdürüne kumpası ortaya çıkardı; “Zaten kendisi Aleviymiş…”

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndaki bakanlık başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya, İstanbul Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Metin Bila’yı görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdi. Mailde yer alan, “Metin (Bila) Bey'in idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten, kendisi Aleviymiş bunu da gizleme gereği duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikâr” ifadeleri bir kumpası ortaya çıkardı. Savcılık, MEB’de ‘terör’ soruşturması başlattı.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Başmüfettiş Özkaya'nın ‘meb.gov.tr' resmi uzantılı mailinden Müfettiş Erdem'e giden e-postada, “Metin (Bila) Bey'in idareciliğinin sonlandırılması için elimizden geleni yaptık. Zaten, kendisi Aleviymiş bunu da gizleme gereği duymamış. Camiamıza uygun olmadığı aşikâr. Müdür Yardımcısı Cemile (Samancı) Hanım için mecburen aylıktan kesme cezası teklif ettik. Özellikle eşinin ‘hizmete hareketine' katkılarından biz de haberdarız. Fakat bunu mevcut şartlar nedeniyle çok dillendirmemek lazım. Olası itirazlarda işin bundan sonraki kısmı sizde artık. Ayşe (İstanbul Maarif Müfettişleri Başkanı Ayşegül Ekizceli) Hanım'a iletirsiniz. Allah'a emanet olunuz” denildi.

Savcılık soruşturması

‘MEB' uzantılı resmi e-postayı gören müfettişler durumu Bakanlığa ve Müdür Metin Bila'ya iletti. Bila, “Konu: Bakanlık Başmüfettişi Mehmet Ali Özkaya ve Semra Erdem'in terörist olduğu iddiası” diyerek, resmi dilekçe yazdı. Kadıköy MEM'ne, İstanbul MEM'ne, CİMER'e başvurup, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptı. Savcılık, Atatürkçü öğretmenlerin sicillerinin kasıtlı bozulduğuna ve FETÖ'cü yapılanma iddialarına soruşturma açıp, Bila'nın da önceki gün bilgisine başvurdu. Başmüfettiş Özkaya ve Erdem ise e-posta adreslerine Fetö ve PKK'nın sızdığını ileri sürüp, müfettişlere ikinci bir e-posta gönderip, iddiaları reddetti. Bilgisayarlar ve e-postalar incelenecek.

“Hesap sorulmalı”

Cimer'e, MEM'ne ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Okul Müdürü Metin Bila ifadesinde şunları kaydetti:

“Görevden alınmam için hakkımda uydurulan suçlamaların yalan olduğunu belgelerle kanıtladım. Başmüfettiş Özkaya'nın attığı mail, ‘meb.gov.tr' veri tabanında, tarih saat bilgisi var. Kendisi silse de, bakanlık anında ulaşır. Müfettiş Erdem'in yanlışlıkla 20 müfettişe yollamasıyla bizim kumpastan haberimiz oldu. ‘Eşinin hizmete olan katkılarından bizler de haberdarız' cümlesinden de anlaşılacağı üzere Özkaya ve Erdem, FETÖ'den talimat alıp, teröristlerin verdiği açık talimatları yerine getiriyor. Alevilere karşı devletin başmüfettişinin bu lafı ve FETÖ talimatına dair bu deliller varken, hesap sorulmalı.”