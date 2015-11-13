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Bakanlık, Manisa Valisi hakkında inceleme başlattı

Manisa Valisi, "Başörtülü kadınların toplumdaki imajının olumlu olduğu" yönündeki sözleri nedeniyle özür diledi

13 Kasım 2015 19:41

İçişleri Bakanı Selami Altınok, "paralel yapı" operasyonunda gözaltına alınan başörtülü kadınlara kelepçe takılmasına ilişkin olarak  “Hukuki süreçte suçluluğu sabit olmayan hiç kimsenin hele de toplumda çok olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluşmadan böyle bir işleme tabi tutulmaları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır” açıklaması yapan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. 

Bakan Altınok, İl Emniyet Müdürü'nün geçici olarak açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını anımsatarak, "Buraya bir mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirdik. Valiliğin yaptığı açıklama ve yine emniyetin kelepçe işlemi ile alakalı ayrıca il valisi ile alakalı inceleme ve gerekiyorsa soruşturma için mülkiye müfettişi görevlendirdik" dedi.

Altınok, "Hukuk devleti bütün vatandaşlarına eşit davranmayı gerektiren, bütün vatandaşlarının hukuk içinde eşit olduğu devlet anlayışıdır" ifadesini kullandı. 

İnsanların yaşam tarzlarının, kılık kıyafetlerinden ari tutulması gerektiğini belirten Bakan Altınok, herkesin hukuk önünde eşit olması ve eşit tutulması gerektiğine dikkati çekti. 

 

Manisa valisi özür diledi



Bu arada Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, kadın şüphelilere kelepçe takılması nedeniyle yaptığı açıklamadaki sözleri nedeniyle özür diledi. 

Vali Bektaş "Özensiz bir dil kullanılmasından dolayı, başta kadınlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum" dedi.

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