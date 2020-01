Davutoğlu cevapladı: Başörtülü kadınlara kelepçe Manisa Valisi'ni de mi götürecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Manisa'daki 'paralel yapı' iddiasıyla başlatılan operasyonlarda başörtülü kadınların kelepçelenerek gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Erkek olsun, başörtülü olsun, açık olsun, ihtiyaç hasıl olmadıkça kelepçeli bir görüntü görmek istemeyiz" dedi. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'ın “kamuoyunda imajı olumlu olan başörtülü bayanlar” sözleriyle ilgili de "Buradan özellikle zikrediyorum; bu maksadını aşan bir ifadedir. Başörtülü, açık ayrımı yapmak, olumlu imaj, olumsuz imaj ayrımı yapmak da kabul edilebilir tutum değildir. Bütün vatandaşlarımız, aksi ispat edilene kadar olumlu bir imaja sahiptir" dedi. Davutoğlu, Vali Bektaş'ın görevden alınıp alınmayacağıyla ilgili bir soruya "Bakacağız" cevabını verdi.

Başbakan Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının 11. güne girdiği Silvan'daki operasyonlar konusunda, "Türkiye’de tek bir silahlı terörist kalmayana, dağları, kasabaları, ilçeleri, yolları emniyete alıncaya kadar sürecek. Kimse şov yapmasın. Silvan’ın da diğer ilçelerin de her sokağı emniyet altına alınana kadar sürecek" dedi.

Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bütçe takvimi bağlamında ele alındığında bir an önce hükümetin kurulması önemli. Seçim hükümeti olarak parlamentoya sıunmuştuk ama doğal olarak kadük hale geliyor. Meclisimizin ve hükümetimizin en önemli fonksiyonu bütçe yapımıdır. Meclis Başkanımızın takdirini beklemek icap eder. Bakanlıkların değişmesi kanunen mümkün değil. İcap ederse gerekli çalışmalar yapılabilir. Mülahaza ettiğim bazı hususlar var ancak hükümetin kurulması var olan yasayla olur. Bazı bakanlıklar için düzenlemeler yapılır mı, süre içerisinde bizim takdirimizle yapılır. Çok büyük artış bakanlık sayısında beklemek doğru değil.

"Kimse şov yapmasın. Silvan’da nasıl yığınak yapıldığını biz biliyoruz"

Silvan’da son durum nedir? Bazı eleştiriler de var. İnsani yardım ulaştırılamadığı yönünde. Irak’ta kara operasyonu olacağı iddiaları var.

Her şeyden önce 23 Temmuz’da barış ve huzur operasyonunu başlattığımızda çok açık bir şekilde “Türkiye’nin her santimetrekaresinde huzur geri gelene kadar bu mücadele sürecek.” Silvan’daki operasyonu eleştiren kesimler operasyonların bizim seçim faaliyetimiz olduğunu söylemişti. Seçim sonrası bütün güvenlik birimlerimize hedefe ulaşana kadar, Türkiye’de tek bir silahlı terörist kalmayana, dağları, kasabaları, ilçeleri, yolları emniyete alıncaya kadar sürecek. Kimse şov yapmasın. Silvan’da nasıl yığınak yapıldığını biz biliyoruz. Biraz önce İçişleri Bakanımızla görüştüm, Silvan dahil bilgi aldım. Kararlılığımızı kimse test etmesin, şüpheye düşmesin. Silvan’ın da diğer ilçelerin de her sokağı emniyet altına alınana kadar sürecek. Hiçbir insani yardım ve ihtiyaç eksik edilmemiştir. Önemli ölçüde mesafe alındı. Belli hedeflere ulaşıldı. İnşallah en kısa zamanda hayat akışına dönülür. Bugün dahi şehit haberleri gelirken HDP milletvekillerinin terör örgütüne açık ve net bir tavır koymak yerine Silvan ve diğer ilçelerimizde güvenlik birimlerimizi hedef alması da bütün milletimizin değerlendirmesi gereken bir husustur.

Silvan’da da büyük ölçüde operasyonun tamamlanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız kamu düzenini ve huzur ortamını en derinden hissedecek şekilde bu operasyonlar sürecek.

Son günlerde kara operasyonuyla ilgili değişik yorumlar yapılıyor. Türkiye’ye nereden olursa bir tehdit olursa gerekli çalışma yapılır. Şu anda Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik kara operasyonu hazırlığı yok. Uluslararası toplum Suriye krizine mutlaka çözüm bulmak zorundadır. Entegre çalışma kapsamında Türkiye üstüne düşeni yapar. Söylediğimiz budur. Ya da Türkiye’ye yönelik bir tehdit ya da saldırı olursa, Türkiye kimseden işaret beklemeden gerekli adımı atar. Şu an böyle bir durum söz konusu değil. Her türlü çalışmalarımız vardır.

"Başörtülü kadınlara kelepçe Manisa Valisi'ni de mi götürecek?"

Manisa’da başörtülü bayanlara kelepçe takıldı. Valilikten “kamuoyunda imajı olumlu olan başörtülü bayanlar” açıklaması geldi.

Türkiye bir hukuk devletidir. Aynı hukuk devleti kuralları içinde de herhangi bir konuda bayan olsun, erkek olsun, başörtülü olsun, açık olsun, ihtiyaç hasıl olmadıkça kelepçeli bir görüntü görmek istemeyiz. Kıyafetler ya da ideoloji üzerinden bir farklılık olamaz. Eğer bir soruşturma yürüyorsa, gözaltı icap ediyorsa hukuki şartlar içinde yapılacak. Kaçma tehlikesi varsa yapılabilir. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Manzarayı gördüğüm zaman da talimat versin. Burada yürütülen soruşturmaya gölge düşürmek istercesine bir tablo var. Mağdur psikolojisi ortaya çıkması durumu var. Vatandaşlar gidip soruşturmanın gerektirdiği gerekeni yapar. Güvenlik birimlerimiz de yapar. Buradan özellikle zikrediyorum; Manisa Valisi'nin sözleri maksadını aşan bir ifadedir. Maksadın ne olduğunu tartışmak da istemem. Başörtülü, açık ayrımı yapmak, olumlu imaj, olumsuz imaj ayrımı yapmak da kabul edilebilir tutum değildir. Bütün vatandaşlarımız, aksi ispat edilene kadar olumlu bir imaja sahiptir. Her birinin her hukuki soruşturmada izzetleri ve onurları devletimizin teminatı altındadır.

"1.300 taahhüdümüz yerine getirilecek"

Asgari ücretin 1.300 TL olmasıyla ilgili tartışmalar var.

Tekrar söylüyorum. Biz bir vaadi düşünmeksizin yapmayız. Kesinlikle bütün vaatlerimiz gibi asgari ücret de 1300 TL’ye çıkarılması için gerekli teşebbüsler yapılacak. 1.300 taahhüdümüz yerine getirilecek. Ek çalışma gerekiyorsa yaparız. Türkiye ekonomisini zayıflatmayacak, kayıt dışına yol açmayacak ek tedbiri değerlendiririz.

Manisa Valisi görevden alınacak mı?

Söylenmesi gerekenleri söyledim zaten. Bakacağız.