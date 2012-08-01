Bakanlık, 'kürtaj turizmi' başlatan acentenin belgesini iptal etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Kürtaj turizmi" adı altında turlar düzenlediği gerekçesiyle Baracuda Turizm Seyahat Acentası'nın belgesinin iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı "basın açıklaması"nda aynen şöyle dendi:

"Basında BARACUDA Turizm Seyahat Acentası tarafından “Kürtaj Turizmi” adı altında turlar düzenlediğine ilişkin haberler yer almaktadır.

Bakanlığımızca olaya süratle müdahale edilmiş ve büyük emekler verilerek önemli bir seviyeye getirilen ülke turizmi için talihsizlik olarak nitelendirilecek söz konusu olayın gerek turizm anlayışımıza ve etik kurallara aykırı olması gerekse de ülke imajımıza ve turizmimize zarar vermesi dikkate alınarak adı geçen acentanın belgesi bugün itibariyle iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."