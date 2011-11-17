Bakanlık: Kozinoğlu için doktor çağrılmadı

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Sağlık Bakanlığı, Silivri’de cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Odatv davasının tutuklu sanığı eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’yla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, 30 Nisan 2009 tarihli ''Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol'' hükümlerine göre Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bir semt polikliniğinin kurulduğu, polikliniğin ilgili protokol ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre hizmet verdiği ifade edildi.Olayın olduğu 12 Kasım'da semt polikliniğinde bir hekimin görevde olduğu ve aynı saatlerde bu sağlık merkezinde hasta baktığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, ''Cezaevindeki bu sağlık merkezimize ve burada görev yapan hekimimize söz konusu vakayla ilgili olarak herhangi bir bildirimde bulunulmadığı anlaşılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.İstanbul 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin kayıtlarının şu şekilde olduğu bildirildi:''Komuta Kontrol Merkezimize saat 18.30'da çağrı gelmiş ve ambulansımız 18.42'de vakaya ulaşmıştır. Vakaya ilk müdahale ambulansımızda görevli acil tıp teknisyeni (ATT) tarafından yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de acil sağlık sistemimizde ATT ve paramedikli sistem kullanılmaktadır. ATT ve paramedikler, acil hastalık ve yaralanmalara olay yerinde veya ambulansta müdahale edebilecek, yaralı/hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırıncaya kadar gerekli acil tıbbi yardımı yapabilecek yeterliliğe sahiptirler.Saat 18.54'te vaka, Silivri Devlet Hastanesine nakledilmek üzere ambulansla yola çıkmış, 2 dakika sonra da (saat 18.56'da) ikinci ambulans vakaya ulaşmıştır. Saat 19.10'da da hastaneye ulaşılmıştır.'