Bakanlık: İstanbul Boğazı köprülerinden günde 468 bin 636 araç geçiyor

Ferit ASLAN/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul\'da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinden günlük ortalama toplam 468 bin 636 aracın geçiş yaptığını bildirdi. Bakanlık, Avrasya Tüneli\'ni kullananların kıtalararası yolculuğunun ise yaklaşık 15 dakika sürdüğünü ve seyahat süresini kısaltan tünel ile İstanbullular\'ın yılda 52 milyon saat zaman kazandığını belirti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun İstanbul\'daki trafik sorunu ve köprüler ile ilgili yazılı soru önergesine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yanıt verdi. Bakanlıktan verilen yanıtta, İstanbul\'un trafik sorununun çözümüne yönelik yürütülen büyük projelerden bazılarının tamamlanarak hizmete girdiği, bazılarında ise çalışmaların devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

\"Bunlardan en önemlileri; iki kıtayı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli hizmete açılmış olup, halen kullanılmakta olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün trafik yükü hafifletilmiştir. Bunlara ilave olarak inşa edilen ve edilmekte olan otoban, çevre ve bağlantı yollarının da tamamlanarak hizmete girmesiyle İstanbul ilinin trafiği önemli ölçüde rahatlayacaktır.\"

Bakanlığın yanıtında, İstanbul Boğazı köprülerinin araç istatistikleri de paylaşıldı. Yanıtta, günlük ortalama olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden 185 bin 262, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nden 183 bin 374 ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden ise 100 bin aracın geçiş yaptığı belirtildi. Bakanlığın, soru önergesine verdiği yanıtta şöyle denildi:

\"Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunun bulunduğu 04 Otoyolu Kurtköy kesiminde yaşanan trafik yoğunluğu, aynı kesimde Mecidiye Kavşağı\'nın açılmasıyla azalmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün işletmeye açılmasıyla birlikte tüm kamyon ve ağır vasıtalar bu yola yönlendirilmiş, bunun sonucunda da Mahmutbey Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprüsü katılımında trafikte yoğunlaşmalar olduğu bilinmektedir. Bu sorunun çözümü için de inşası halen devam eden Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Çatalca bağlantılarının yapımına başlanmış ve 2018 yılı sonunda hizmete girmesi planlanmıştır.\"

\'AVRASYA İLE YILDA 52 MİLYON SAAT\'

Bakanlığın yanıtında; Avrasya Tüneli\'nin de açılmasıyla, trafik yoğunluğu fazla olan Asya Yakası\'ndaki D-100 Karayolu ve Avrupa Yakası\'ndaki Kennedy Caddesi arasındaki mesafenin kısaltıldığı, bağlantı yollarının iyileştirilmesi ve akıcı hale getirilen güzergâh sayesinde de tüneli kullananların kıtalararası yolculuğunun yaklaşık 15 dakikada tamamlandığı belirtildi. Yanıtta şöyle denildi:

\"İstanbul\'da seyahat süresini kısaltan Avrasya Tüneli ile İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman kazanmaktadırlar. Ayrıca, trafiğin çok yoğun olduğu, Kazlıçeşme-Göztepe hattında yolculuk süresi 15 dakikaya indirilmiştir. Tarihi Yarımada\'nın doğusunda kayda değer oranda trafik azalması ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Galata ve Unkapanı köprülerindeki araç trafiğinde hissedilir rahatlama sağlanmıştır. Avrasya Tüneli, İstanbul\'daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım imkânını sunmaktadır.\"

\'ARAÇ SAHİBİ OLMA TALEBİ TRAFİK YOĞUNLUĞU SEBEBİ\'

CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'nun yazılı soru önergesine verilen yanıtta, vatandaşların araç sahibi olma talebinin artarak devam etmesinin, yapılan yatırımlara rağmen İstanbul\'daki trafik yoğunluğunun artmasının başlıca nedeni olduğu ifade edildi. Kentteki trafik sorunun çözümüne yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumların koordineli olarak çalıştığı, bu bağlamda yapılan metro çalışmaları ve diğer büyük projelerin de İstanbul\'un trafik sorununun azaltılması amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.