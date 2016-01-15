Bakanlık, IŞİD'in canlı bombasına sigortayı kabul etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, emniyetin canlı bomba listesindeki Ersel Ocak’ın Yeşil Kart statüsünden gelir testi yaptırarak normal sigortalı statüsüne geçişiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada canlı bombanın sigortalı olduğu kabul edilerek sorumluk Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) atıldı. Birgün'den Uğur Can'ın ortaya çıkardığı haberi yalanlamak için yapılan açıklamada canlı bomba Ersel Ocak’ın Yeşil Kart’ının 6 Kasım tarihinde iptal edildiği belirtildi ancak sigortalı olduğu ise kabul edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama ise şöyle:

"Bugün (14 Ocak 2016) BİRGÜN Gazetesi’nde yer alan “Canlı Bombamızın Hali Vakti Yerinde” başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Emniyet’in canlı bomba listesinde yer alan Adıyaman nüfusuna kayıtlı Ersel Ocak’ın yeşil kartı 06 Kasım 2015 tarihinde iptal edilmiştir.

Ersel Ocak hakkında yapılan inceleme sonucunda şahsın G2 (İsteğe Bağlı GSS Primi Ödeyenler) kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Sistem üzerinden durum Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiştir. Bundan sonraki süreç, SGK’yı ilgilendirmekte olup Bakanlığımızın şahsın sigortalılık durumuyla ilgisi bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “