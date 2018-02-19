"Bakanlık görevlisi, 'Kürt ve Aleviymişsiniz, doğru mu?' diye sordu"

Erzurum Resim Heykel Müzesi’nde Heykeltıraş olarak görev yapan Hasan Gazi Güley ve Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan eşi Sabahat Güley KHK ile işlerinden ihraç edildikten çevresinden gördükleri baskıdan dolayı taşınmak zorunda kaldıklarını analttı. “Çoğu kişi bize, 'Bunlar terörist' gözüyle bakıyordu. Birçok kişide ‘Mutlaka bir suçu vardır da ihraç edilmiştir eşin, bak biz hâlâ çalışıyoruz efendim’’ tavrı vardı" diyen Sabahat Güley, iş yerinde bir müfettişin kendisine, "Bunları sormam doğru değil biliyorum ama sormak zorundayım. Kürt ve Aleviymişsiniz doğru mu?" dediğini ileri sürdü. Sabahat Gülar, bu olaydan bir hafta sonra KHK ile ihraç edildiğini belirtti.

"Maaşımın tamamına el koydular"

Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre Erzurum Resim Heykel Müzesi’nde Heykeltıraş olarak görev yapan Hasan Gazi Güley, bir gün atölyede çalışırken muhasebe bölümüne çağrıldı ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden işyerinden uzaklaştırma yazısı imzalatıldı. İşten uzaklaştırıldığında 2/3 maaş alması gerekirken ona da el koyduklarını öğrenen Hasan Güley şunları söylüyor:

”Cuma günü, yani işten uzaklaştırıldığım gün bankaya da yazı yazıldığını öğrendim. Normalde yazıyı cuma günü tebliğ ettiğim için maaşımın zaten yatmış olması gerekirdi. Ancak bırakın 2/3 maaş almayı, tamamına el koymuşlardı. Sendika başkanımız İl Müdürlüğü’nü arayarak bunun yasal olmadığını ve bu konuda sendika olarak şikayette bulunacaklarını dile getirince akşam üstü maaşımın 2/3 ünü yatırdılar ve ben paramı alabildim.”

"İnsanlar yollarını değiştirmeye başaldı"

Hasan Güley, işten uzaklaştırıldıktan sonra çevresinin de kendisine güvensizlikle yaklaştığını, “Her gün muhabbet ettiğimiz insanlar bizden uzaklaşmaya başladı. Gördükleri yerde kafalarını çevirmeye, yollarını değiştirmeye başladılar. Çocuğumuzu güvenle dışarı çıkaramaz olduk" diye anlattı.

Hasan Güley, kendisinin ihracından sonra eşine “Sen de ihraç edilmek istemiyorsan boşan” diye baskı yapanlar bile olduğunu söyledi.

"Kürt ve Aleviymişsiniz, doğru mu?

Hasan Güley’in ihraç edilmesinden üç ay sonra yayınlanan KHK ile bu kez eşi Sabahat Güley ihraç edildi. İhraç edilmeden önce Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Sabahat Güley ise eşinin görevden uzaklaştırılması sonrası Erzurum’da kalmalarının imkânsız hale geldiğini ve bu nedenle tayin istediğini ifade ediyor. Sabahat Güley şunları söylüyor:

“Çoğu kişi şu gözle bize bakıyordu: Bunlar terörist. Erzurum’da kendini insanlara anlatmak çok zor. Birçok kişide ‘Mutlaka bir suçu vardır da ihraç edilmiştir eşin, bak biz hâlâ çalışıyoruz efendim’’ tavrı vardı. Kendimizi güvende hissetmiyorduk. Bu arada bir gün kuruma mesai bitmek üzereyken Bakanlık Müfettişi geldi ve o gidene kadar beklememiz söylendi. Kimse benimle ilgili olduğunu söylemedi ama ben tahmin ediyordum. Müfettiş benim ifademi alırken ‘Bunları sormam doğru değil biliyorum ama sormak zorundayım. Kürt ve Aleviymişsiniz doğru mu?’ dedi. ‘Evet’’ dedim ben de, ‘Öyleyimdir’. ‘HDP’ye oy vermişsin doğru mu, Kültür Sanat Sen’e üyeymişsin doğru mu?’ dedi. Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım ve çok şaşkındım. Müfettiş gittikten bir süre sonra yeniden tayin istedim ancak OHAL sürecinde tayinimi yapmayacaklarını sözlü olarak bildirdiler. Böylece Erzurum’da kalmaya razı olduk ancak birkaç hafta sonra yayınlanan KHK ile ben de ihraç edildim. Ertesi gün bu kez benim eşyalarımı toplamak için çalıştığım yere gittik ve bir gün sonra da nereye gideceğimizi bilmeden Erzurum’u terk ettik.”

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