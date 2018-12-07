Bakanlık genelge yayınladı: Sağlık çalışanları iş yerlerine 30 dakika mesafede ikamet etmeli

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını ve hastaları yakından ilgilendiren bir genelge yayınladı. Buna göre kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışanların ihtiyaç halinde ulaşabilmeleri için iş yerlerine 30 dakika mesafede ikamet etmeleri istendi.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven’in imzasıyla sağlık il müdürlükleri ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Başkanlığı’na bir genelge gönderildi. Genelgede, şu uyarılara yer verildi:

“İlgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde kanun hükmüne riayet edilmeli. Mülki idare amirleri eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle veya personelin ikameti için mesken bulunamadığı durumlarda, sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyle ilgili sağlık personelinin şartları ile halkın hizmete erişim ihtiyacını dikkate alarak belirleyebilir.”

Sağlık Bakan Yardımcısı Güven, uygulamanın titizlikle takibi ile genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılmasını istedi.

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