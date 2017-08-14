Bakanlık: Esnafın kredi borçları yeniden yapılandırılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borcunun yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Tüfenkci, esnafın gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı.

Tüfenkci, "TESKOMB’a bağlı Kredi Kefalet kooperatiflere borçları bulunan esnaf ve sanatkârımızın borçlarını yapılandırıyoruz.

31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârların 29 eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklar.

Böylece kooperatif ortağı esnaf ve sanatkârlarımızın 786 milyon lirayı bulan anapara borçları yeniden yapılandırılacak

204 milyon lirayı bulan gecikme cezası borcunun da silinmesine imkân sağlanmış olacak" diye konuştu.