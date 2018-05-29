T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlık engelli gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı

BİRECİK (Şanlıurfa),(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde rahatsızlanınca ailesi tarafından peş peşe 3 gün hastaneye götürülüp, serum takılarak evine gönderildikten sonra yaşamını yitiren spastik engelli Veysi Demir'in (20) ölümüyle ilg

29 Mayıs 2018 19:21

BİRECİK (Şanlıurfa),(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde rahatsızlanınca ailesi tarafından peş peşe 3 gün hastaneye götürülüp, serum takılarak evine gönderildikten sonra yaşamını yitiren spastik engelli Veysi Demir\'in (20) ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Birecik\'in Ekenek kırsal Mahallesinde geçen Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri günü mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterince ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürülen ve serum tedavisinin ardından yaşamını yitiren spastik engelli Veysi Demir\'in ölümü sonrası gündeme gelen ihmal iddialarıyla açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihmal ya da kusuru olanlar hakkında yasal işlemler uygulanacağı belirtilerek, \"Medyada, \'Engelli genç ihmal kurbanı oldu\' başlığı ile yer alan haberler üzerine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİRECİKSAĞLIK BakanlığıBirecikVeysi DemirSağlık Bakanlığı Birecik EkenekMahallesindeCuma CumartesiPazarBirecik Devlet HastanesiBakanlıkSağlık MüdürlüğüHayatınıAllah
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24