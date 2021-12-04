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Bakanlık duyurdu: Atık sızdıran şirkete 'en üst sınır' ceza verildi, faaliyetten men edildi

04 Aralık 2021 16:54

Giresun'a bağlı Şebinkarahisar'da çevreye kontrolsüz atık sızdırdığı gerekçesiyle faaliyeti valilik kararıyla süresiz durdurulan madencilik işletmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 milyon 71 bin 949 TL idari ceza uygulanarak faaliyetten men edildi.

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