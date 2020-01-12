Bakanlık Dormofol'un kullanımını durdurdu

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi yapılan 8 hastadan 1'inin 'dormofol' adlı anestezi ilacı nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1'inin de yoğun bakımda olduğu belirtilirken, Sağlık Bakanlığı ilacın kullanımını durdurdu. Bakanlıktan 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen 'çok acele' damgalı yazıda, ilacın kullanımının durdurularak, öncelikli olarak iadelerinin yapılması talimatı verildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ‘dormofol’ adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak tarihinde il sağlık müdürlüklerine gönderilen ‘çok acele’ damgalı yazıda, Vem İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu ‘Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul’ ve ‘Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul’ adlı ürüne satış blokajı uygulandığı belirtildi.

Habertürk’te yer alan Demet Demirkır'ın haberine göre söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, sağlık kurumlarında bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı iletildi. Adı geçen ürünlere geri çekme işleminin de uygulandığı vurgulanan yazıda, şöyle denildi:

“Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup; geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”

Ne olmuştu?

Isparta Şehir Hastanesi’nde anestezi ilacı olarak kullanılan Dormofol nedeniyle sekiz hastadan biri hayatını kaybetti, biri yoğun bakımda tutuluyor, diğer altı hasta ise gözetim altında. Hastane Başhekimi Feridun Ruşen Keskin de konuya ilişkin olarak adli sürecin başladığını duyurdu.